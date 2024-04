Lipreader diz que Taylor Swift pediu desculpas a Travis Kelce no Coachella: pelo que ela se desculpou?

Taylor Swift e Travis Kelce continuam a ser o assunto do mundo das celebridades. O relacionamento deles não mostra sinais de desaceleração e, no fim de semana, eles foram vistos se divertindo no Festival de música Coachella.

Assistindo a performances de nomes como Dom Dolla, Selva, Arquibancada e mais, o casal nunca esteve longe um do outro.

Travis Kelce teve que levantar Taylor Swift para que ela pudesse ver a multidão

Como resultado, suas interações foram capturadas por espectadores e fãs ao seu redor, com uma conversa em particular aparentemente revelada por um leitor labial no TikTok.

Jackie Gonzalez, que é surda e ex-aluna de ‘Squid Game: The Challenge’, compartilhou uma série de clipes em sua conta nos quais ela quebrou uma interação entre Swift e Kelce.

Em um vídeo, ela apontou Swift dizendo oi para um fã como ela e Kelce indo para seu lugar no meio da multidão.

“Oh, meu Deus! Estamos na frente? Uau,” Rápido acredita-se que tenha dito à estrela do Kansas City Chiefs. Em outro clipe, a cantora apresenta Kelce a um amigo dizendo “Este é Travis”.

Ele deu a entender que já conheceu a pessoa antes, observando: “Vou em frente e ignorarei esse momento, mas prazer em conhecê-lo”.

Swift pede desculpas a Kelce

Depois de assistir a uma apresentação de um amigo Tempero de gelo, Swift então supostamente disse a Kelce: “Essa foi a melhor coisa que aconteceu esta noite. Desculpe, estou bêbado”, antes de rir.

A resposta de Kelce não pode ser visto, já que sua cabeça estava abaixada O ombro de Swift, mas provavelmente não teve nenhum problema, já que ela bebeu uma cerveja em sua formatura honorária na faculdade.

Deve-se notar que González escreveu em seu vídeo: “Aviso: a leitura labial não é uma forma confiável de comunicação, todas as declarações são alegadas.”

Kelce gostou de sua experiência no Coachella

Kelce deu uma olhada em como foi seu encontro noturno Rápido com Coachella foi como no episódio mais recente de seu podcast ‘New Heights’.

“Eu adoro música ao vivo, não me canso disso na minha vida”, Travis disse a seu irmão e co-apresentador Jason Kelce. “Eu só gosto de ir a eventos, ir a lugares onde as pessoas veem todas essas pessoas talentosas do mundo, eu só gosto de vivenciar esse tipo de coisa.

“Essa é a única coisa que eu realmente gosto no Coachella é que não é apenas um gênero musical.”

Ele também explicou por que ele e Swift optou por estar entre os fãs em vez de nos bastidores.

“Gosto de ver da perspectiva dos fãs. Porque sou fã de música, sou fã de shows ao vivo. Quero ver da frente do palco”, disse Kelce.

“Provavelmente poderíamos ter resolvido dessa forma, mas acho que é uma experiência muito maior se você estiver no pit, cara, se você estiver na loucura com todos os fãs”.