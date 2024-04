Marla Adams, estrela de ‘Young and the Restless’, morre aos 85 anos

Marla Adams – a estrela da novela que interpretou Dina Abbott Mergeron por quase 40 anos em “The Young and The Restless” – faleceu.

Adams nasceu em Ocean City, Nova Jersey, em 1938. Ela começou na Broadway antes de se mudar para Hollywood e conseguir um papel em “Splendor in the Grass” – estrelando ao lado Natalie Madeira dar Warren Beatty em seu primeiro papel no cinema.

Outros créditos incluem … “Walker, Texas Ranger”, “The Secret Storm”, “The Bold and the Beautiful”, “Days of Our Lives”, “Baywatch”, “The Golden Girls”, “Generations” entre muitos mais .