Miami Heat teme que Jimmy Butler possa ter sofrido uma lesão grave; ele estará disponível contra os Bulls?

Tele mantém más notícias vindo para o Miami Heat. Depois de perder o jogo Play-In contra o Philadelphia 76ers por 105-104 eles podem ficar sem sua estrela até o final da pós-temporada, dificultando bastante as coisas para o próximo jogo do time.

De acordo com um relatório de Shams Charania do The Athletic, o Miami Heat está lutando com a incerteza de Jimmy Butler ferida. Há temores de que ele possa ter sofrido uma lesão do ligamento colateral medial (LCM) caiu de joelhos em uma jogada no final do primeiro quarto do jogo contra o 76ers, após colisão com Kelly Oubre Jr.

Butler permaneceu no jogo e jogou 40 minutos, marcando 19 pontos, mas ao mesmo tempo mancando e parecendo bastante desconfortável, fazendo apenas 5 das 18 tentativas de field goal durante a noite.

O próprio Butler disse que faria uma ressonância magnética do joelho na quinta-feira e que sentiu que “ele machucou o Heat mais do que os ajudou” durante todo o jogo. Ele também teve quatro rebotes e cinco assistências.

A ausência de Butler pode definir as esperanças do Heat na pós-temporada

As preocupações pairam sobre a capacidade de Butler de continuar jogando pelo resto da temporada, então o Miami Heat está se preparando para um jogo crucial. Após a derrota no jogo Play-In contra o Philadelphia, eles devem enfrentar o Chicago Bulls, que saiu vitorioso contra o Atlanta Hawks no confronto Play-In. Agora, eles enfrentarão o Heat para ver quem avança para os Playoffs da NBA.

O vencedor da série entre Heat e Bulls avançará como oitavo cabeça-de-chave para a primeira rodada dos Playoffs da NBA e enfrentará o Boston Celtics.