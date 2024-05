Notícias da MLB: Atraso na abelha da MLB: Dodgers vs. Diamondbacks adiado quase duas horas devido ao enxame atrás da placa base

A enxame de abelhas criou um grande sucesso no beisebol no deserto – e deu Arizona Diamondbacks torce por um novo herói.

O início do jogo de terça à noite entre os Diamondbacks e Los Angeles Dodgers atrasou quase duas horas depois uma colônia de abelhas invadiu o topo da rede protetora atrás da placa base.

Matt Hilton se tornou a estrela da noite por remover as abelhas, ganhando uma breve fatia do estrelato e o aceno para lançar o primeiro arremesso cerimonial.

“Ligas menores para as grandes ligas agora“, disse Hilton, gerente da filial do escritório da Blue Sky Pest Control em Phoenix. “É muito legal.”

A agitação começou cerca de cinco minutos antes do primeiro lançamento.

Mike Rochavice-presidente de operações de beisebol dos Diamondbacks, recebeu um telefonema do gerente sênior de eventos informando que uma colônia crescente de abelhas estava se acumulando em cima da rede.

“Ela geralmente não me liga nessa hora. Eu sabia que algo estava estranho”, disse Rock. “Ela disse que temos abelhas pousando na rede logo atrás da base. Eu disse: Quantos? E ela disse, centenas – de jeito nenhum, milhares. E eu sabia que tínhamos um problema.”

Enxames de abelhas são comuns durante a primavera no Arizona e causaram vários atrasos nos treinamentos de primavera ao longo dos anos. Um enxame de abelhas também causou um longo atraso em uma partida entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev no BNP Paribas Open em Indian Wells, Califórnia, no mês passado.

O Chase Field tem teto retrátil, mas estava aberto para o jogo de terça-feira, então as abelhas reinaram livremente.

Gerente de Diamondbacks Torey Lovullo e gerente dos Dodgers David Roberts reuniu-se com os árbitros logo após o início do atraso e o locutor contou à multidão sobre o atraso.

Rock e sua equipe já haviam colocado em ação as rodas de remoção de abelhas.

Hilton estava no último jogo de T-ball da temporada de seu filho Levi quando recebeu a ligação. Ele mora em Surprise, a quase 45 minutos do centro de Phoenix, então rapidamente pegou seu equipamento de apicultura e pegou a estrada.

“Não havia tráfego, felizmente“, disse Hilton.

No estádio, os torcedores começaram a ficar impacientes – impacientes? – enquanto esperava a chegada de um apicultor, aplaudindo quando um membro da equipe de campo colocou uma tesoura no campo e a posicionou logo abaixo das abelhas. As seções atrás do home plate foram liberadas por razões de segurança e Rock consultou a Liga Principal de Beisebol sobre se deveria esperar ou adiar o jogo.

Hilton chegou por volta 70 minutos após o primeiro arremesso programado e animou a multidão já aplaudida ao entrar em um carrinho vindo do campo direito. Hilton vestiu-se e subiu em direção ao enxame, causando mais aplausos.

Com outro aceno rápido para animar a multidão, ele atordoou as abelhas com spray e começou a sugá-las com uma vaga na loja enquanto “Holding Out for a Hero” de Bonnie Tyler tocava nos alto-falantes. Hilton acertou os últimos retardatários com mais spray antes de voltar ao campo, erguendo o punho enquanto a multidão aplaudia novamente.

O atraso durou quase 90 minutos e foi estendido mais 30 para ter certeza de que todas as abelhas haviam desaparecido e para que os jogadores pudessem relaxar novamente.

Os Diamondbacks trocaram os arremessadores iniciais após o atraso, de Jordan Montgomery para Brandon Hughes.

Hilton teve que mudar de assunto enquanto fazia uma ligação para o estádio, recebendo um toque do “caneta de abelha“para lançar o primeiro arremesso cerimonial.

“Pensei que iria apenas fazer o meu trabalho e partir, mas foi divertido por causa das milhares de pessoas torcendo por você”, disse ele. “Foi um pouco estressante, não vou mentir – muita pressão para dar andamento ao jogo.”

Claro, ele usou seu traje de apicultor para o sorteio.