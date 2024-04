Mulher brasileira é presa após levar tio morto ao banco para garantir empréstimo

Uma brasileira tentou fazer um “fim de semana no Bernie’s” com seu tio morto … levando o corpo dele para o banco local e tentando fazer um empréstimo em nome dele, o que a levou à prisão.

Érika de Souza Vieira Nunes foi filmada no início desta semana no Rio de Janeiro – onde ela parecia ter um cadáver com ela enquanto tentava garantir algum financiamento… cerca de US$ 3.400 em empréstimo, segundo relatos.