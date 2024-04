Jon Bon Jovi diz que ‘escapou do assassinato’ durante os primeiros dias do Rockstar

Jon Bon Jovi está admitindo que deu má fama ao amor durante seus primeiros dias na cena musical… lançando luz sobre seu passado como uma estrela do rock amorosa e de vida difícil.

O vocalista do Bon Jovi abriu para Michael Strahan para um novo perfil, confirmando que ele não era nenhum santo quando sua banda de rock fez sucesso pela primeira vez nos anos 80 – apesar de estar em um relacionamento sério com a namorada do colégio que virou esposa Doroteia.