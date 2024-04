Charles Oliveira se abre para ‘grande luta’ no meio-médio após derrota no UFC 300: ‘Por que não?’

Charles Oliveira está ansioso para lutar novamente e pronto para negociar seu próximo passo no UFC.

O ex-campeão peso leve do UFC perdeu por decisão dividida para Arman Tsarukyan no UFC 300 no início deste mês em Las Vegas, depois voltou para casa para ficar perto de sua família e “descansar minha mente, espírito e corpo” antes de marcar outra luta. “Do Bronx” não quer perder muito tempo à margem, no entanto.

“Deixei [Las Vegas] pedindo outra luta imediatamente”, disse Oliveira ao MMA Fighting. “Quero lutar o mais cedo possível. Levei dois ou três pontos no olho, mas já passou. Não tenho nenhum ferimento. Estou pronto para lutar novamente assim que o UFC me chamar. Claro que não tenho nada a provar para ninguém e todo mundo conhece minha história no UFC, então não adianta aceitar lutar com o 8º ou 10º da categoria. Quero lutar contra pessoas que estão à minha frente. Por isso temos que esperar e pensar, analisar o próximo passo que daremos. Meus gerentes e treinadores irão analisar isso.”

Oliveira já voltou à academia para treinar e voará para o Rio de Janeiro para encurralar seu companheiro de Chute Boxe, Elves Brener, contra Myktybek Orolbai, no UFC 301, no dia 4 de maio.

“Do Bronx” manifestou interesse em uma revanche contra Justin Gaethje, que também perdeu no UFC 300, porém o ex-campeão do BMF anunciou planos de levar “seis meses, pelo menos, antes de voltar a atirar” após sua brutal derrota por nocaute contra Max Holloway.

“Ele não está errado”, disse Oliveira, que finalizou o Gaethje em 2022. “Você não precisa lutar para se exibir para as pessoas ou algo assim, você tem que lutar quando está bem. [Taking time off is] não é ideia minha, quero lutar bem antes disso, então [waiting for Gaethje] não se alinha com o que estou planejando fazer.”

“Há tanta coisa acontecendo [at lightweight now],” Ele continuou. “Conor [McGregor] e Michael Chandler, Dustin Poirier e Islam Makhachev, lutas que estão para acontecer em breve, então não quero apressar as coisas. Acabei de brigar, foi recente. Não tenho ferimentos, mas todo mundo sabe que acampamento é acampamento. Quero ir devagar, sem loucuras, para fazer as coisas do jeito certo.”

Com Gaethje indisponível e o peso leve carregado de grandes lutas em junho, Oliveira disse que está aberto a subir para o meio-médio se isso fizer sentido para todas as partes envolvidas.

“Por que não?” disse Oliveira. “Por que não travar uma luta que nos levará ao dinheiro, à história e ao legado? Temos que pensar nisso e conversar com a organização. Por que não subir de peso e fazer uma grande luta? Uma luta que faz sentido e nos dá dinheiro? Por que não?”

Oliveira disse que não assistiu à derrota em Tsarukyan e não pretende fazê-lo porque “nem vejo as que ganhei”. Ele também não argumentará contra os juízes.

“Tive as melhores oportunidades para finalizar a luta, mas eles decidiram dar a vitória ao outro lado”, disse Oliveira. “Muitas pessoas dizem: ‘A vitória foi sua’. Não tenho nada a dizer. Se eu quisesse que a vitória fosse minha, deveria ter nocauteado ou finalizado. Quando se trata de uma decisão, é meio complicado. Mas tive as melhores oportunidades para finalizar a luta e eles deram [Tsarukyan] a vitória, então não há nada que eu possa fazer.

“Não adianta reclamar de algo que não vai mudar. O resultado não mudará. Muitas pessoas me deram a vitória, assim como muitas pessoas disseram que eu perdi. Muitas pessoas vão falar besteiras online como sempre fazem, é claro, mas isso não vai mudar. Isso só me estimula a trabalhar mais. Eu sei o quanto trabalhei para chegar onde cheguei e lutar.”

Dito isto, o ex-campeão vê o que poderia ter feito para evitar a decisão dos juízes.

“Eu poderia ter sido mais agressivo, andado para frente e aumentado o ritmo com os pés”, disse Oliveira. “Eu não deveria ter esperado tanto tempo no chão, poderia ter lutado e me movimentado mais. Aos meus olhos, acho que ganhei o primeiro round com bastante clareza. Perdi o segundo turno. O terceiro foi o mais próximo. Tudo o que eu disser aqui será polêmico, mas essa é a realidade. Se você assistir, ele me derrubou, mas o que ele fez? Ele não fez nada. Ele apenas ficou lá, em silêncio. Eu estava tentando submetê-lo. Não vou criar polêmica aqui, não vou reclamar e dizer que ganhei ou perdi. O resultado é esse e não há nada que eu possa fazer.”