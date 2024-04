Namestnikov, dos Jets, leva disco na cara

CO atacante do Innipeg, Vladislav Namestnikov, saiu no meio do terceiro período do jogo 4 contra o Colorado no domingo, depois que um disco o atingiu no lado esquerdo do rosto.

Namestnikov estava tentando escapar de um chute do companheiro de equipe Nate Schmidt quando o disco bateu em um taco e o atingiu. Namestnikov permaneceu no gelo enquanto os treinadores saíam correndo. Ele patinou com ajuda e saiu pelo banco do Avalanche. Namestnikov tinha uma toalha pressionada contra o rosto.

Relatórios dizem que ele foi transportado para um hospital local para testes.

Namestnikov, de 31 anos, jogou 10 minutos no domingo e acertou um chute.