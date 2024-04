O primeiro tênis com assinatura da Nike de Caitlin Clark poderia ser assim

Caitlin Clark ainda não jogou um minuto no WNBAmas ela já está mudando o jogo. Clarkelaborado pelo Febre Indiana no início desta semana, atraiu multidões e polêmica em Indianápolis esta semana, enquanto ela se concentra em assinar um lucrativo contrato de calçados com Nike e se prepara para sua estreia profissional no próximo mês.

Clark deve se tornar o terceiro jogador ativo da WNBA com um tênis exclusivo, parte de um acordo de oito dígitos com a Nike. Nenhum conceito de design de protótipo foi revelado ainda, mas com a ajuda da IA, as possibilidades para o Febre os novos calçados da estrela são ilimitados.

Caitlin Clark e Angel Reese festejam em boate após WNBA Draft

O conceito colorido de Clark

Um lado do primeiro sapato exclusivo de Clark pode ter um tom vermelho e/ou amarelo para combinar com as cores exclusivas da Fever e um estilo “cano alto” para proteção do tornozelo.

O outro lado do tênis Nike de Clark poderia ser ainda mais colorido, com tons de azul e rosa garantindo que ele se destacasse da multidão.

Insider do basquete Shams Charania na quinta-feira informou que o acordo de Clark com a Nike para fabricar um calçado como este valerá a pena pelo menos US$ 20 milhões, um acordo que abrirá novos caminhos no futebol feminino. A Nike venceu a “corrida” por Clark, apesar da concorrência acirrada de Adidas e Sob armadura – cujo principal atleta, Stephen Curryestaria envolvido na proposta da empresa para contratar o jovem de 22 anos.

No final, Clark e a sua comitiva escolheram a Nike – tal como o fenómeno do basquetebol masculino, Victor Wembanyama, fez no ano passado. A gigante do calçado contratando ambas as jovens estrelas é um bom presságio para o futuro da empresa, à medida que busca atrair uma nova geração de fãs de basquete – muitos dos quais acompanharam Clark de perto no ano passado, quando ela quebrou NCAA recordes de pontuação.