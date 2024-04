OJ Simpson não morreu com milhões, afirma o executor imobiliário

Reproduzir conteúdo de vídeo



OJ SimpsonO patrimônio de NÃO está repleto do dinheiro que você esperaria – nem é suficiente para saldar sua dívida com Ron Goldmanfamília… pelo menos é o que seu executor afirma.

Temos o advogado de longa data de Simpson Malcolm La Vergne Terça-feira no “TMZ Live”, e ele falou sobre as finanças de OJ após sua morte na semana passada. Como disse Malcolm, JO morreu com menos de 5 dígitos em uma conta bancária em Nevada e, no geral… tinha menos de milhões em seu nome.

Em seus últimos dias, OJ estava recebendo o valor máximo da previdência social, bem como as pensões de sua época como estrela e ator da NFL. Malcolm afirma que esses pagamentos totalizaram menos do que os US$ 400 mil por ano relatados.

Veja bem, ele não está dizendo que Simpson estava falido, de forma alguma, e admite que viveu bem durante sua vida pós-prisão em Nevada.

Ele diz que há objetos autografados na casa de Simpson que podem ser vendidos – “O lixo de um homem é o tesouro de outro. Talvez algumas pessoas digam, olha, mesmo que isso não signifique nada para mim… algum cara que é fascinado por suco de laranja e tem muito dinheiro pagará US$ 50 mil por isso.'”

Como informamos, Malcolm também está dramaticamente mudou de tom quando se trata de lidar com Fred Goldman, pai de Ron. Apesar de ter declarado anteriormente Goldmans não receberia nada do espólio de OJ – ele agora diz que está feliz em se encontrar com Fred e em pagar o que a lei exigir.

Lembre-se, as famílias Goldman e Brown venceram um processo de homicídio culposo em 1997 contra OJ e, embora tenham recebido US$ 33,5 milhões naquela época… com juros, agora aumentou para mais de US$ 100 milhões.

Malcolm – que atuou como advogado de OJ antes de se tornar executor de seu patrimônio – reconheceu que Fred tem uma reivindicação válida e disse que planeja entrar em contato nas próximas semanas para mostrar a ele o que está financeiramente disponível.