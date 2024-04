Jake Paul é chamado de “garoto da Disney” e não tem chance de sobreviver a Mike Tyson pelo analista de boxe

Cainda estamos a alguns meses do Mike Tyson vs. Jake Paulo luta, o que dá a todos tempo de sobra para conversar e analisar o que pode acontecer no dia 20 de julho às Estádio AT&T.

Enquanto o discurso prossegue, o luta ganhou status oficial na segunda-feira. Paulo Promoções mais valiosas anunciou em comunicado que a luta será uma “luta profissional sancionada” com oito rodadas de dois minutos.

Essa mudança servirá a Tyson, segundo ex-campeão mundial e atual analista de boxe Timóteo Bradley.

Mike Tyson, arrase com ele, querido! Pode acontecer. Dois minutos vão favorecer Mike Tyson… bater-lhe no corpo, acertá-lo com tiros poderosos. Ele tem potencial para nocautear esse homem. O poder é a última coisa a deixar você. Dois minutos, isso é o suficiente para derrubar o garoto da Disney.

Embora Bradley pareça totalmente confiante de que Tyson sairá vitorioso, seu co-apresentador Paulie Malignaggi não tinha tanta certeza. Malignaggi acredita que a idade de Tyson terá um papel importante, dizendo que ele não “quer ver o cara se machucar” e que Paulo é “mais perigoso do que todos lhe dão crédito“.

É realmente um mistério que tipo de luta teremos no dia 20 de julho. Pode ser completamente desequilibrado para Tyson ou Paul, ou pode ser uma luta equilibrada. Só o tempo dirá quando nos aproximarmos do verão.