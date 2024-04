Logan Paul usa os ‘anéis do Super Bowl’ de Patrick Mahomes para nocautear JD McDonagh no Raw

Logan Paulo recebeu uma assistência do maior astro da NFL durante o “Monday Night Raw” da WWE … usando Patrick Mahomes “Super Bowl Rings” como soco inglês no meio de uma partida – mas o tiro saiu pela culatra!!

O quarterback do Chiefs foi um convidado surpresa no T-Mobile Center em Kansas City… onde teve um lugar na primeira fila para toda a ação selvagem.

Mas Mahomes não era apenas um espectador – ele desempenhou um papel importante no confronto de Paul com Jey Uso … quando o Maverick decidiu ajudar seus amigos do Dia do Julgamento JD McDonagh dar Finn Balor em uma sucata.