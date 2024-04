Oscar De La Hoya explica como as táticas insanas de Ryan Garcia funcionaram contra Devin Haney

ADepois do que pareceram séculos de entusiasmo crescente, Ryan Garcia e Devin Haney estão finalmente prontos para resolver suas diferenças no ringue. Será sem dúvida um espetáculo no Centro Barclays no sábado, 20 de abril.

A preparação para a luta foi alimentada – ou prejudicada – pela palhaçadas preocupantes e às vezes aterrorizantes nas redes sociais. Durante seu primeiro confronto na semana de luta O sangue de Haney ferveu e ele empurrou Garcia com agressão.

Ryan Garcia e Devin Haney brigam aos gritos antes que um deles dê um tapa no outro

Ryan Garcia finalmente quebrou Devin Haney?

Foi o primeiro sinal real de que as táticas de Garcia poderiam estar funcionando. Oscar de la hoya é de opinião que já o fez.

Isso me dá confiança de que ele irritou Haney. Nunca vi Devin assim. Ele está abalado. Nunca vi Haney assim. É tipo, você tira o foco, sabe? É um bom sinal. Quando você está no ringue e eles te irritam, seu plano de jogo sai pela janela. Isso sempre acontece. Ele entrou na cabeça e, na noite da luta, você precisa manter a compostura.

O boxe é tanto um esporte mental quanto físico. Entrar na cabeça do oponente, especialmente antes de uma luta, pode ser a diferença entre uma vitória e uma derrota.

Embora Garcia pareça ter vencido os jogos mentais por enquanto, ainda há muito mais história a ser contada nesta saga. Continua com o conferência de imprensa finalna quinta feira.