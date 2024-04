Paige Bueckers dá uma grande dica sobre para qual time ela está torcendo nos Playoffs da NBA

Paige Bueckers está pronto para conquistar o mundo do basquete na próxima temporada. Com Caitlin Clark e Anjo Reese fora do caminho, Bueckers está prestes a se tornar a maior estrela do basquete universitário feminino no próximo ano.

Paige Bueckers acerta um arremesso sem olhar no meio da quadra durante o treino

Enquanto ela descansa e se prepara durante a entressafra, Bueckers vem conquistando o mundo do Instagram. No sábado, ela postou um carrossel de fotos de uma viagem a Miami. E ela pode ter dado uma dica sobre o que NBA time que ela está apoiando nos playoffs.

Paige Bueckers viaja para Miami

Ela legendou sua postagem no IG: “Adorei o calor de Miami“.

Claro, ela está se referindo principalmente ao quão quente está a temperatura no sul da Flórida no momento. Mas também é uma brincadeira com o calor de Miaminome.

Apesar da homenagem ao Heat, Bueckers nasceu e foi criada em Minnesota, então ela provavelmente é uma Lobos de madeira fã. Definitivamente é um bom momento para ser um fã do Wolves, já que Antonio Eduardo e companhia. tê-los vencendo por 3 a 0 no Fênix Sóis na primeira rodada.