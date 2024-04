Presidente do Penedense visita Diretor-Presidente do IMA em busca de apoio contínuo ao clube e à preservação ambiental

Em uma reunião proveitosa para o esporte e a sustentabilidade em Alagoas, o presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, encontrou-se na última terça-feira, 09 de abril, com Gustavo Lopes, Diretor-Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA). O encontro teve como pauta principal o agradecimento e a busca por continuidade no apoio à estruturação do Penedense, o clube de futebol mais antigo do estado, e a discussão sobre a preservação ambiental no estádio Alfredo Leahy.

Sob a gestão de Aerton Reis, o Penedense tem experimentado um período de ascensão incrível. Em 2023, o clube conquistou o campeonato da Série B alagoana, ascendendo à primeira divisão, e em 2024, sagrou-se vice-campeão da Copa Alagoas. Mantendo-se na elite do futebol estadual, o Penedense também garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, um marco histórico para o clube e seus torcedores.

Esta trajetória de sucesso foi amplamente apoiada pela Prefeitura de Penedo, sob a liderança do Prefeito Ronaldo Lopes, cujos esforços foram cruciais para a revitalização do clube. Investimentos em infraestrutura como a renovação do gramado e das instalações do estádio Alfredo Leahy, além de apoio financeiro e logístico, têm sido fundamentais para o avanço do Penedense.

Durante o encontro com Gustavo Lopes, Aerton Reis expressou gratidão pelo suporte contínuo do IMA, especialmente em iniciativas de preservação ambiental relacionadas ao estádio e ao clube. A adoção de práticas sustentáveis, como a gestão eficiente de resíduos, foi destacada como um compromisso crescente e necessário para a integração entre esporte e meio ambiente.

Além disso, Aerton Reis reafirmou o apoio à pré-candidatura de Ronaldo Lopes à reeleição como prefeito de Penedo, reconhecendo o impacto positivo de sua gestão tanto no esporte quanto na qualidade de vida da comunidade local.

Membros da Recicla Penedo, IMA e SEMARH realizaram instalações de PEV´s e de lixeiros de coleta seletiva.