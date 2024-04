Quando são as semifinais da Liga dos Campeões: sorteio, times, datas e horários

Bayern de Munique e Real Madrid completou o Liga dos Campeões chave da semifinal após vencer seus respectivos jogos das quartas de final. Essas duas equipes se juntarão Borussia Dortmund e Paris Saint-Germainque conquistou a vaga na próxima fase na terça-feira.

Esta quarta-feira, Bayern de Munique selou sua passagem para a semifinal ao vencer Arsenal 1-0 no Arena Allianz para uma pontuação agregada de 3-2. Por sua vez, Real Madrid passou para a próxima fase empatando em 1-1 (4-4 no geral) com Cidade de Manchester.

Dortmund e PSG receberam seus passes na terça-feira. O clube alemão venceu Atlético de Madri 4-2 (5-4 no geral) na segunda mão, enquanto a seleção francesa se classificou para as semifinais ao virar o empate contra Barcelona 4-1 (6-4 no geral) no Parc des Princes.

Equipes classificadas para as semifinais da Liga dos Campeões

Estas são as equipes classificadas para as semifinais do Liga dos Campeões 2023-2024:

Borussia Dortmund

PSG

Real Madrid

Bayern de Munique

Quando são as semifinais da Liga dos Campeões?

Os jogos de ida do Liga dos Campeões as semifinais serão disputadas no dia 30 de abril e 1º de maioenquanto os jogos da segunda mão serão na semana seguinte, em 7 e 8 de maio.

Jogos de primeira mão

30 de abril: Bayern-Real Madrid

1º de maio: Dortmund-PSG

Jogos da segunda mão

7 de maio: PSG-Dortmund

8 de maio: Real Madrid-Bayern

A que horas são os jogos das semifinais da Liga dos Campeões?

Os jogos da primeira e da segunda mão da Liga dos Campeões as semifinais serão disputadas em 15h00 horário do leste dos EUA (14h00 CST).