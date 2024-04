Repórter pede desculpas a Caitlin Clark pela interação estranha, ‘Sinto muito’

O repórter do Indiana Fever que foi arrastado para uma conversa bizarra com Caitlin Clark na quarta-feira agora está se desculpando por suas ações… admitindo que ultrapassou os limites com seu comportamento.

Greg Doyle jornalista do Indianapolis Star, emitiu o mea culpa apenas algumas horas depois de se tornar viral por fazer um gesto de coração para Clark e seguir com alguns comentários dignos de nota durante sua coletiva de imprensa introdutória.

Doyel disse pela primeira vez em uma postagem em sua página X que estava “sinceramente” arrependido pelo encontro “idiota”. Ele então postou uma coluna no site do Star onde tentou explicar sua conduta.

No entanto, ele percebeu que só recentemente fez isso com atletas do sexo masculino – não com o feminino.