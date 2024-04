Ryan Garcia apoia abertamente a campanha de Donald Trump 2024, apresentando um show de boxe para sua comitiva

RYan Garcia ainda está nas manchetes após sua vitória contra Devin Haney, agora ele deu um show para o candidato presidencial Donald Trump apoiar sua campanha de 2024 contra Joe Biden.

Ryan Garcia dá show para apoiar Donald Trump em sua campanha

Garcia postou um vídeo no X onde ele entrou na frente da comitiva de Trump e deu alguns socos no ar o mais rápido que pôde, terminando com o apoio à campanha “Donald Trump 2024”.

Assim que postou o vídeo ele se tornou viral e agora tem mais de 102 mil curtidas e 19 milhões de visualizaçõesjunto com as visualizações, a seção de comentários também estava repleta de comentários de apoio à lutadora, um deles a mãe de Kylie Jenner, Caitlyn Jenner.

Jenner agradeceu Garcia pelo apoio e aproveitou a oportunidade para lançar sombra sobre o julgamento de Trump “Obrigado por estar ao seu lado – colocando um sorriso em seu rosto. Agora, mais do que nunca, temos que cercá-lo de positividade e felicidade nestes tempos absurdos em que ele está preso em um julgamento falso no tribunal.”

Isto é uma surpresa, já que muitos criticaram Garcia por fazendo travessuras estranhas isso confundiu muitos especialistas e fãs do boxe sobre o estado de sua saúde mental, já que ele mostrou um comportamento muito errático no X e até afirmou que era namorado de Kylie Jenner.