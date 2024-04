Tom Aspinall concorda com os insatisfeitos fãs do Reino Unido sobre o horário de início do UFC 304: ‘Acho que é absolutamente terrível’

Tom Aspinall estará pronto para lutar contra quem e quando quiser quando o UFC retornar a Manchester em julho, mas ele entende por que os fãs no Reino Unido podem estar chateados com a promoção em relação ao início do evento.

O UFC 304 acontece no dia 27 de julho no novo Co-op Live em Manchester, Inglaterra, e Aspinall deve defender seu título interino dos pesos pesados ​​nesse card. O problema para os fãs locais é quando acontecerá a luta de Aspinall, já que o evento terá o mesmo horário de início dos pay-per-views americanos – o que significa que as últimas lutas acontecerão nas primeiras horas da manhã de domingo. Aspinall respondeu a uma pergunta de um fã sobre esse mesmo assunto em seu canal no YouTube.

“Bem, como atleta, como lutador, com toda a honestidade, não faz muita diferença – provavelmente por algumas semanas antes de ter que acordar e treinar naquele horário, ou ficar acordado, ou o que quer que seja. ”, disse Aspinall. “Voei pelo mundo várias vezes e lutei em fusos horários diferentes, então não é tão ruim assim.

“Como fã que quer assistir ao vivo, acho absolutamente terrível. Eu acho… sim, não é justo com os fãs, não é justo com os fãs do Reino Unido.”

Aspinall conquistou o título interino com um nocaute no primeiro round contra Sergei Pavlovich no UFC 295 em novembro passado.

Embora ele sinta pena de sua base de fãs local e gostaria que o evento acontecesse em seu fuso horário específico, em vez de atender ao público dos EUA, Aspinall está entusiasmado com o retorno da promoção à cidade.

“Obviamente, é um público predominantemente americano, então entendo que eles queiram vender para eles”, explicou Aspinall. “Mas por que eles não podem vender para eles à tarde – que é o nosso horário noturno? Por que os americanos não podem assistir à tarde? E os fãs do Reino Unido, os fãs de Manchester, os fãs europeus, podem todos voar para este evento [and] esgotar esta nova arena.

“Quero dizer, vai se esgotar de qualquer maneira, cara. Temos muita, muita, muita sorte de ter um evento pay-per-view em Manchester. Muito sortudo. Mas MMA do Reino Unido, vamos colocar no horário do Reino Unido.”