Três partidos formam Frente Partidária de apoio à pré-candidatura de Rymes Lessa em Piaçabuçu

Os partidos MDB, PSD e SOLIDARIEDADE, formam a Frente Partidária de apoio à candidatura de Rymes Lessa para prefeito de Piaçabuçu no próximo pleito eleitoral de outubro. Os detentores de mandatos e também pré-candidatos a vereadores e vereadoras se encontraram na tarde desta terça-feira, 02, em uma chácara da cidade ribeirinha, onde puderam participar junto com o prefeito Djalma Beltrão da divisão de nomes nos três partidos.

Cada partido participará da maratona eleitoral com três vereadores de mandato em cada um deles. O MDB terá na disputa por sua reeleição os vereadores Menininho, Roberto Policial e Alysson Morango. Já o PSD contará com os edis Wisney André, Edson Gordo e Deda Lobo, enquanto o Solidariedade terá em seu quadro de filiados os parlamentares Jaime Cazuza, Marivaldo do Peba e Loura Amaral.

Para o prefeito Djalma Beltrão todos os partidos ficaram equilibrados e dando oportunidade igualitária para que todos possam ter chances de reeleger aqueles que já ocupam cadeiras no legislativo piaçabuçuense ou de eleger novas integrantes no parlamento para o mandato 2025-2028.

“Saímos do encontro muito entusiasmados com a certeza de que nosso grupo está pronto e preparado para juntos marcharmos rumo a vitória da maioria para a Câmara Municipal e consagrar nas urnas o nome de Rymes Lessa como novo prefeito de Piaçabuçu a partir de 2025”, enfatizou o prefeito Djalma Beltrão.