Police em Ohio (Estados Unidos) prendeu um homem acusado do assassinato de um motorista do Uber, que ele identificou erroneamente como parte de uma fraude.

O Gabinete do Xerife do Condado de Clark relata que o motorista Salão Lolethade 61 anos, foi baleado diversas vezes na cabeça e na orelha por William Brock81 anos, do lado de fora de sua casa em South Charleston no mês passado.

Um homem de 81 anos mata motorista do Uber que pensava que o estava enganando

O golpe que terminou em assassinato

Um golpista teria sido contatado William Brockexigiu US$ 12 mil e ameaçou matar seu sobrinho, enquanto ao mesmo tempo outro golpista enviava Salão para pegar um pacote em Brockestá em casa.

“Sra.que sofria de problemas médicos e estava desarmado, não ameaçou nem agrediu Sr.Brocke não fez nenhuma exigência, a não ser perguntar sobre o pacote que ela foi enviada para recuperar”, disse a polícia.

A polícia divulgou imagens de uma câmera de segurança que registrou o incidente mortal mostrando Sr.Brock brandindo uma arma e apontando-a para Sra..