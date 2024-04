VA 100 por cento de benefícios permanentes: O que pode torná-lo elegível para benefícios completos e permanentes?

Nnavegar pelos regulamentos do Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) pode ser muito confuso. Em muitos casos, aqueles que mais precisam compreender os requisitos para obter os benefícios a que têm direito são os que mais ficam atolados em jargões burocráticos.

Um exemplo são os requisitos de elegibilidade para acesso à invalidez total permanente. Em princípio, é necessário explicar que um total ou 100% de deficiência é qualquer condição física ou mental que impeça o veterano de cuidar de si mesmo ou de obter uma renda significativa.

Condições consideradas totais incluem perda ou paralisia de ambas as mãos, ambos os pés, uma mão e um pé, ou perda de visão em ambos os olhos. Uma combinação de condições que mantém o veterano acamado ou indefeso também são considerados totais.

De acordo com VA critérios, uma deficiência é permanente quando as chances de melhoria são zero ou próximas de zero.

Os requisitos para obter um TDIU

Os requisitos para receber um Incapacidade Total Desempregabilidade Individual (TDIU) são iguais a qualquer outra deficiência. Ou seja, o requerente deverá apresentar um formulário anexando todas as provas médicas que puder fornecer para fundamentar o seu caso.

Como em todos os casos, é preferível solicitar a ajuda de um advogado especialista. Porém, entre os documentos que você pode apresentar estão notas do seu médico, resultados de análises clínicas, detalhes do tratamentoe qualquer documento que demonstra sua desempregabilidade.

Da mesma forma, é necessário comprovar que você estará deficiente para o resto da vida, sem chance de melhora. Se isto não for alcançado, o VA poderia conceder uma licença temporária TDIU ou negar uma taxa de incapacidade de 100%.

Como posso saber se minha deficiência é de 100%?

Para determinar a taxa de incapacidade do requerente, o VA usa o tabela de classificação combinada. É possível calcular a taxa de invalidez manualmente, mas também existem calculadoras online especializadas para facilitar a tarefa.

Vale ressaltar que diversas combinações de condições podem levar a um Taxa de incapacidade de 100%. No entanto, o cálculo envolve mais do que simplesmente somar a taxa de cada condição que você sofre.

A tarefa pode parecer impossível, mas com o tempo e os conselhos certos, é possível obter o compensação você merece.