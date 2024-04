Vídeo mostra o Bom Samaritano atropelado após tentar impedir o ladrão de carros

Um homem na Carolina do Norte pagou o preço final depois de tentar impedir um roubo de carro… com o motorista atropelando-o e matando-o em um vídeo que agora se tornou viral.

O vídeo – que chegou às redes sociais neste fim de semana, embora o incidente tenha ocorrido no mês passado – mostra um homem de Lumberton, Carolina do Norte, com um colete de construção refletivo, chegando ao lado de um caminhão de reboque e apontando o que parece ser uma arma para outro. homem.