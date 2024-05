Alba de Miami fora contra Montreal Martino encerra rumores

O técnico do Inter Miami CF, Gerardo Martino, confirmou que Jordi Alba perderá a partida contra o CF Montréal, no sábado, no Estádio Saputo, e também encerrou os rumores de transferência em meio a preocupações com lesões.

O espanhol está ausente desde a vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Kansas City, no dia 13 de abril, após sair de campo no segundo tempo preocupado. A equipe confirmou mais tarde que ele sofreu uma lesão na perna direita, o que o forçou a ficar afastado dos gramados por mais de quatro semanas.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“Jordi Alba agora treina normalmente, mas vamos fazer outra partida para evitar qualquer ameaça”, disse Martino.

O Inter Miami continua lutando contra várias lesões, vendo Facundo Farías, Ian Fray, Diego Gómez, Federico Redondo e Robbie Robinson indisponíveis por diversos motivos médicos.

Embora a equipe não tenha opções no banco, Martino afirmou que a comissão técnica continua focada na escalação atual e não na próxima janela de transferências ou nos rumores de Ángel Di María.

Mesmo que Miami quisesse contratar números maiores, as atuais regras de escalação da Major League Soccer impediriam o clube de fazê-lo.

“Vou repetir tudo o que disse sobre Di María, vou repetir: não há necessidade de falar sobre a qualidade que Ángel tem, mas mesmo que a janela de transferências se abra daqui a dois meses, estou tendo dificuldade em entender o caminho O Inter Miami poderia contratá-lo”, disse Martino.

“Não tenho muito a dizer, não é uma questão de capacidade esportiva. Não há dúvida. Mas é preciso que aconteçam situações muito específicas para que possamos contratá-lo porque Miami já tem um elenco compatível com as funções. A MLS exige e não temos como trazer nenhuma outra figura como Ángel ou outros até que as regras mudem. Por enquanto, será difícil trazer alguém.

“Os repórteres me perguntam [if I want] jogadores gostam [Radamel] Falcao e Di María são considerados sagrados, é quase um insulto que eu tenha que dar minha aprovação a jogadores que fizeram história”, afirmou.

“São jogadores que não exigem que eu fale sobre suas capacidades como jogadores de futebol. A janela de transferências abre em dois meses e, no momento, estamos focados no torneio, na escalação atual e nos jogadores que estão voltando de lesões. em ganhar pontos à medida que a Copa América e as Olimpíadas se aproximam, não estamos focados nos reforços.”

O Inter Miami tem uma semana movimentada pela frente, jogando contra Montreal no sábado, antes de viajar para Orlando na quarta-feira para a partida da Rivalry Week e receber o DC United em 18 de maio.

O plano de jogo para as próximas partidas será determinado com base no resultado de sábado.

“Veremos se precisamos fazer um rodízio depois do jogo de amanhã contra o Montreal, como os jogadores terminam o jogo. E então determinaremos quem está em melhores condições para jogar contra o Orlando na quarta-feira”, disse Martino.

Os Herons lideram a tabela da Conferência Leste com 24 pontos em 12 jogos e um recorde de 7-2-3 (WLD).