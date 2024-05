Brasil recebe Copa do Mundo Feminina de 2027 pela FIFA

O Brasil foi confirmado como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

211 países membros votaram na candidatura durante o 74º Congresso da FIFA, na sexta-feira, 17 de maio, em Bangkok, para decidir entre o Brasil e uma candidatura conjunta da Alemanha, Bélgica e Holanda como anfitriões da próxima edição do torneio.

Uma oferta conjunta entre os Estados Unidos e o México foi retirada há três semanas, com as nações que queriam se concentrar no torneio de 2031, pedindo um investimento igual “primeiro histórico”, com o torneio masculino sendo realizado nos dois países em 2026.

A África do Sul também retirou a sua candidatura em Novembro de 2023, citando a determinação de preparar uma candidatura mais abrangente para o Campeonato do Mundo de 2031.

Esta foi a primeira vez que o Congresso votou nas anfitriãs de um torneio feminino. Anteriormente, os anfitriões eram decididos com base na votação do Conselho da FIFA.

O Brasil foi confirmado como favorito durante o relatório de avaliação da FIFA das duas candidaturas comparativamente. O Brasil nunca sediou uma Copa do Mundo Feminina, mas sediou o torneio masculino em 1950 e 2014.

O Brasil estava concorrendo para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023, mas desistiu devido a dificuldades persistentes causadas pela pandemia de COVID-19. O Japão também retirou a sua candidatura, deixando apenas a Colômbia e a apresentação conjunta da Austrália e da Nova Zelândia, que acabou por vencer com 63% dos votos do conselho.

Foi anunciado recentemente que a FIFA também introduziria a Copa do Mundo de Clubes em janeiro/fevereiro de 2026, com a participação de 16 clubes de vários países.

As datas da Copa do Mundo ainda não foram totalmente confirmadas, mas a FIFA reservou um espaço entre 31 de maio e 25 de julho de 2027 no calendário para a realização do torneio.