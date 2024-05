Barbie fará bonecos em homenagem a Venus Williams e mais 8 atletas

A Barbie homenageará a campeã de tênis Venus Williams e outros oito atletas com bonecos como parte de um projeto anunciado pela Mattel nesta terça-feira.

O projeto se concentra em destacar nove mulheres atletas pioneiras, servindo como uma celebração contínua do 65º aniversário da Barbie. Williams é a primeira mulher a ganhar prêmios iguais em Wimbledon e tem sete Grand Slams.

Os outros atletas retratados como bonecos incluem as ginastas Rebeca Andrade – que tem 11 medalhas em campeonatos olímpicos e mundiais – e Alexa Moreno, a primeira medalhista mundial feminina do México na ginástica. As jogadoras de futebol Mary Fowler, a jogadora mais jovem da Austrália na Copa do Mundo FIFA 2019, e Christine Sinclair, que detém o recorde de pontuação de todos os tempos no futebol internacional com 190 gols, também fazem parte da série.

A boxeadora olímpica Estelle Mossely, a nadadora Federica Pellegrini, a primeira mulher a quebrar quatro minutos nos 400mm livres, a pentacampeã mundial e paratriatleta Susana Rodriguez e a oito vezes campeã nacional indoor velocista Ewa Swoboda completam o grupo de atletas que estão sendo homenageados.

“Ao longo da minha carreira, sempre fui movido pela ideia de quebrar tetos de vidro e permanecer fiel a mim mesmo, e a missão da Barbie não poderia ressoar mais profundamente com esse espírito”, disse Williams.

A marca quis destacar “o impacto dos esportes na promoção da autoconfiança, ambição e capacitação entre a próxima geração”, disse Krista Berger, da Mattel.

A Associated Press contribuiu para esta história.