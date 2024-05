Britney Spears em grande briga com o namorado, hóspedes do hotel temem um colapso mental

Britney chegou ao Chateau Marmont na noite de quarta-feira com o namorado Paulo Soliz … e houve algum tipo de perturbação e alguém chamou a polícia, alegando que uma mulher que correspondia à descrição de Britney estava assediando e ameaçando funcionários e hóspedes do hotel. Os policiais apareceram pouco depois das 22h30, mas não viram sinais de problemas e foram embora.

Os paramédicos chegaram por volta das 12h40. Eles fizeram contato com Britney, que estava saindo do hotel com um travesseiro e um cobertor enrolado no corpo. Ela claramente estava chorando. Ela não entrou na ambulância e acabou saindo com seus seguranças… e sem Paul.