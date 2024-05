Como o gerenciamento de carga está se tornando o próximo grande sucesso da MLB

POR DÉCADASa história de um jogo da liga principal foi contada pelos números familiares em uma caixa de pontuação: corridas, rebatidas, erros, home runs, eliminações.

Mas agora há outro gráfico que seu time favorito analisa depois dos jogos, um que poucos fora do círculo interno do esporte já viram, consistindo de documentos em forma de grade codificados por cores que medem a carga de trabalho de cada jogador que entrou em campo naquele dia.

O beisebol pode não ser o primeiro esporte que vem à mente quando você ouve o termo “gerenciamento de carga”, mas os times da MLB estão ficando obcecados por ele. No beisebol, a discussão é sobre manter os jogadores em posição em campo e dar o seu melhor.

As equipes monitoram tudo o que os jogadores fazem, começando pelo óbvio: quanta distância ele percorreu em uma determinada noite, tanto nos caminhos de base quanto defensivamente em campo. O rastreamento também leva em conta os pequenos detalhes que entram na equação – quantas vezes um jogador decolou da primeira base em uma contagem completa? Com que frequência ele mergulhou em busca de uma bola no campo interno? Cada informação ajuda as equipes a se anteciparem a possíveis problemas de saúde ou quedas na produção.

“Tive muito interesse nisso em minha segunda carreira como técnico”, disse o capitão do Cincinnati Reds, David Bell. “Como jogador, você pensa que é invencível e pode jogar todos os dias. Mas a rotina da temporada no beisebol é um desafio extremo.

“A rotina é mais difícil. O jogo é mais difícil.”

Numa altura em que a análise se tornou um elemento padrão de quase todas as decisões de front office, a otimização da carga de trabalho dos jogadores é vista como uma das poucas áreas restantes em que as equipas podem obter vantagem. Agora que a tecnologia surgiu para permitir aos clubes medir os movimentos como nunca antes, a corrida para encontrar a melhor informação – e como comunicá-la aos jogadores – começou.

“Existem outros esportes que estão muito à nossa frente”, disse Matt Arnold, gerente geral do Milwaukee Brewers. “As equipes de futebol e da NBA acompanham esse tipo de coisa há anos. Temos espaço para crescer em nossa indústria.”

Com os clubes aprendendo todos os dias, a ESPN perguntou aos executivos, dirigentes e jogadores da MLB o que o crescente interesse no gerenciamento de carga significa para seu esporte – e como suas equipes estão usando os dados.

Num desporto onde quase tudo é monitorizado, os front offices estão a trabalhar com os jogadores para criar planos de descanso monitorizando os seus movimentos em campo. Troy Taormina-USA TODAY Sports

NÃO HÁ outro esporte que exige que seus atletas entrem em campo com a mesma frequência que o beisebol profissional. Claro, os jogadores da MLB não têm a tarefa de correr constantemente, mas cada movimento aumenta e leva a uma fadiga cumulativa ao longo da temporada.

“Você pode passar 10 jogos sem nunca acelerar, mas pode lançar um monte de fora do campo”, disse o gerente geral do Chicago Cubs, Carter Hawkins.

Entre nas grades, que rastreiam cada um desses movimentos cumulativamente. O San Diego Padres, por exemplo, monitora as cargas de trabalho de seus jogadores em incrementos de corrida de 30 dias, usando planilhas codificadas por cores para corridas de alto esforço, velocidade máxima de sprint e movimentos defensivos exigentes. Algumas equipes acreditam que suas informações são proprietárias, mantendo-as em segredo. Todo mundo tem uma visão diferente sobre como rastreiam o gerenciamento de carga.

“Temos um relatório que sai todas as manhãs que inclui o que é pertinente do último jogo”, disse Justin Hollander, vice-presidente executivo e gerente geral de operações de beisebol do Seattle Mariners. “Uma espécie de cálculo total sobre onde os caras podem estar, com base na carga de trabalho durante um longo período de tempo.”

A ESPN recebeu permissão para observar as grades de gerenciamento de carga de várias equipes e, embora as ferramentas de rastreamento pareçam diferentes em cada front office, há um tema comum em muitas das impressões: quanto mais escura a cor, mais o jogador se moveu, muitas vezes em um gradiente de branco a vermelho escuro.

Como seria de esperar, as maiores estrelas do beisebol costumam ter seus nomes em tons mais escuros, pois estão na escalação todos os dias e, com algumas exceções, comandam as bases mais do que o jogador médio.

“Ele mora na zona vermelha”, disse o técnico do Houston Astros, Joe Espada, sobre Alex Bregman, duas vezes jogador da terceira base do All-Star.

Depois que uma equipe identifica um jogador entrando nessa faixa de perigo, o processo muda de planilhas para planos de ação. O desafio de ajustar o trabalho antes e depois do jogo é que a fadiga é um alvo móvel. A equipe está com a agenda esticada sem folgas? Jogou entradas extras recentemente? E o que o jogador realmente tem feito em campo?

“Temos uma maneira mais baseada em evidências de medir onde você realmente está, em termos de fadiga”, disse Hollander. “Acho que muitas equipes incorporam isso nas rotinas, no trabalho que você faz antes do jogo, no trabalho que você faz no pós-jogo e, claro, nos dias de folga.”

Cada gestor enfrenta um desafio diferente. Após o acordo de sua equipe por Luis Arraez, o técnico do Padres, Mike Shildt, deve alternar um grupo lotado de jogadores de campo entre suas posições regulares e DHing. No caso dos Astros, Espada está particularmente ciente da carga de trabalho adicional nos últimos anos graças ao sucesso da equipe na pós-temporada. Como disse um executivo rival: “Toda a equipe vive na zona vermelha”.

“Levo em consideração que os nossos jogadores foram os que disputaram mais jogos do que qualquer outra equipa nos últimos seis, sete anos”, disse Espada. “Quando os caras estão começando a ficar na zona vermelha, tentamos controlar o volume de seu trabalho antes do jogo ou dar-lhes um dia de DH ou um dia de folga. .”

Os gerentes da MLB, como Mike Shildt, de San Diego, muitas vezes se tornam os intermediários na comunicação das descobertas do gerenciamento de carga do front office aos jogadores do clube. Sean M. Haffey/Getty Images

ESCRITÓRIOS DE FRENTE TAMBÉM enfrente a realidade de que nem todos os jogadores adoram a ideia de serem mandados sentar porque um mapa de calor diz que pode ser a hora. Está arraigado em muitos deles jogar todos os dias, não importa como seus corpos se sintam, e alguns simplesmente preferem jogar com fadiga em vez de ouvir o que a tecnologia de rastreamento lhes diz.

O shortstop do Cubs, Dansby Swanson, tinha essa mentalidade, jogando em todos os jogos da temporada regular, exceto dois, de 2020 a 2022. Agora, porém, uma queda na produção no final da temporada no final do ano passado e um início lento nesta temporada o fizeram pensar de forma diferente .

“Não gosto de mudar o que funciona para mim, mas tive que fazer isso este ano, para ser o melhor jogador possível”, disse Swanson, que completou 30 anos durante a entressafra. “Todos nós nos sentamos e colaboramos em um novo [pregame/postgame] plano que funcionaria para mim há apenas duas semanas.

“É uma maneira diferente de colocar moedas no cofrinho.”

Outras estrelas ainda preferem a carga de trabalho mais pesada, temendo que ficar sentado, mesmo para um jogo, prejudique mais sua produção do que descansar ajudaria.

“Sinto que jogo melhor quando estou no vermelho”, disse Bregman. “Sinto que vou ao estádio para jogar todos os dias e quero jogar mais de 162 jogos na pós-temporada todos os anos.”

Foi aqui que a diretoria e a comissão técnica aprenderam a colaborar com os jogadores, encontrando maneiras de aliviar sua carga nos bastidores e, ao mesmo tempo, permitir que eles apareçam nos jogos. O técnico costuma ser o intermediário entre a equipe médica, os treinadores de força e os jogadores.

No caso dos Astros, Bregman trabalha com Espada para controlar o volume antes do jogo. O infielder do Padres, Xander Bogaerts, faz o mesmo com Shildt, começando eliminando a prática de rebatidas e então, se necessário, reduzindo o levantamento de peso.

Em seu primeiro ano como técnico de San Diego, depois de passar o ano passado como técnico de banco do time, Shildt aprendeu que dizer a um jogador que ele precisa interromper o jogo não é a melhor abordagem. Em vez disso, ele sugerirá um dia de DH ou um plano alterado para antes e depois do jogo.

“Se essa colaboração não ocorrer e não combinarmos essas coisas de maneira adequada, você terá um risco muito maior de lesão ou desempenho ruim”, disse Shildt. “Do meu lugar, o que importa é a programação diária. Monitoramos a eficiência do trabalho antes do jogo. Essa é a melhor palavra a ser usada, eu acho. Quão eficientes somos com nosso trabalho além do jogo?”

À medida que o conceito de gerenciamento de carga se espalha pelo beisebol, as planilhas que contam a história do status de um jogador podem parecer um pouco diferentes em cada escritório. Mas o objetivo de cada equipe é o mesmo: superar o cansaço para que os jogadores possam ter o melhor desempenho – em vez de saberem tarde demais que poderiam ter aproveitado um dia de folga após sofrer uma lesão ou uma queda prolongada.

“Não se trata de tentar limitar ninguém”, disse Arnold. “Trata-se de mantê-los em campo tanto quanto possível.”