Demi Moore explica por que ela fez cena de nudez frontal em filme de Cannes

A atriz esteve em uma coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Cannes neste fim de semana após a estreia de “The Substance”, o novo filme em que ela participa, e Demi disse que tirar a roupa para o papel exigia muita vulnerabilidade e crueza… algo que ela sentiu que precisava. fazer para contar a história.

Em uma cena particularmente gráfica… DM se envolve em uma briga nua e sem limites com Qualley – que Demi diz que acabou sendo uma diversão alegre para o BTS, graças à sua camaradagem, apesar da vulnerabilidade associada à cena.

No final das contas, Demi diz que o filme a tirou totalmente de sua zona de conforto… mas ela sabia que as cenas explícitas eram necessárias para o filme – e felizmente, o diretor Coralie Fargeat abordou tudo isso com sensibilidade… estabelecendo uma base comum de confiança mútua.