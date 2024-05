Gypsy Rose Lands em Los Angeles, na esperança de se conectar com Joey King e brincar de turista

Cigana Rose Blanchard pousou em La La Land – e ela já tem grandes planos em mente… incluindo a ligação com Joey Rei sem mencionar a apreciação de todos os pontos turísticos.

GRB desembarcou em Los Angeles na terça-feira – e alguns paparazzi a pegaram no LAX… onde ela estava rolando com sua ninhada e toda a bagagem a reboque. Gypsy certamente parecia pronta para o clima de Los Angeles… balançando uma regata e absolutamente brilhando. Ela também estava com um humor conversador.