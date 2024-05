Kindergartener dá resposta hilariante a perguntas futuras na formatura

Uma graduada do jardim de infância tem ideias fortes sobre seu futuro… deixando as pessoas saberem que, mesmo sendo ainda uma garotinha, ela mal pode esperar para ter o seu próprio.

Bom, a pequena Aria Noelle pulou no microfone e disse alto e orgulhosa… um dia ela quer engravidar!

É claro que os pais na multidão começam a rir – embora, para ser justo, haja alguns suspiros… mas Jakensia claramente amou tanto a piada que não conseguiu nem continuar filmando, tirando o telefone do filho e rindo mais do que qualquer um.

JDW, mãe de dois filhos, escreveu uma mensagem no Facebook dizendo que não há nada mais engraçado do que a formatura do jardim de infância e elogiando a inocência de todo o incidente.