Os Lakers, campeões na bolha em 2020, têm lutado para recuperar as vitórias, terminando com 47-35 e foram eliminados pelo Denver Nuggets pelo segundo ano consecutivo, desta vez na primeira rodada dos playoffs. Apesar das fortes atuações de LeBron James e Antonio Davis quem deveria ser quem os Lakers deveriam construir o time quando ele terminou esta temporada com 76 jogos iniciados, o mais em sua carreira e média acima 24 pontos por jogo e mais 12 rebotes por jogo.

Quanto a Bronny, um armador de 1,80 metro e 210 pontos, que mostrou brilho, mas não possui estatísticas para justificar uma escolha de alto draft. Com apenas 4,8 pontos por jogo em 36,6% de arremessos, além de 2,8 rebotes e 2,1 assistências em mais de 19 minutos, selecionando-o como 17º geral (onde o Lakers está atualmente) seria visto como um alcance significativo. No entanto, esperar até a 55ª escolha pode não ser viável, já que outras equipes poderiam selecioná-lo mais cedo.

O elenco atual do Lakers e a idade de LeBron apresentam desafios para Bronny se juntar imediatamente ao time e causar impacto, talvez ir para o Liga G? se selecionado.

Pode ser mais sensato para o Lakers e para Lebron selecionar um jogador com potencial de impacto mais imediato ou explorar o comércio para jogadores que já foram vinculados antes, como Dejounte Murray, Donovan Mitchell ou Zach Lavine. Bronny pode acabar em outro time e trabalhar para jogar ao lado de seu pai em um futuro próximo, tudo depende de onde Bron deseja terminar sua carreira.

Como disse Bronny poderia ser visto como um fracasso para o Lakers se ele não se tornar um jogador estrela. Com o nível de competição na NBA aumentando constantemente e os jovens jogadores emergindo como superestrelas, o Lakers precisaria que Bronny não apenas igualasse, mas superasse esses talentos em ascensão para competir novamente no mais alto nível. A pressão para ganhe agorajuntamente com a incerteza do potencial de Bronny, poderia adicionar uma camada de complexidade e risco ao processo de tomada de decisão do Lakers.

Bronny James foi selecionada para participar do Draft da NBA de 2024 Combine, no entanto, a decisão de se o Lakers deveria convocá-lo e o impacto que isso poderia ter nos últimos anos de LeBron na liga ainda vale uma análise complexa. A próxima temporada poderá potencialmente ver uma dupla pai-filho entrar em quadra juntos mas a decisão poderá ter implicações de longo alcance tanto para o sucesso futuro da equipe quanto para O legado de LeBron na liga.