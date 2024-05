Os lobos não terão o VAR eliminado, mas a Premier League deve reagir

O VAR nunca foi um companheiro fácil para o futebol inglês. A Premier League foi a última das principais ligas da Europa a adotá-la em 2019-20, e nunca foi aceita. Não conseguiu lidar com o que quer que o VAR seja, e ficamos com um modelo híbrido que não satisfaz ninguém.

Dê um passo à frente do Wolverhampton Wanderers, que na quarta-feira se tornou o primeiro clube a colocar a cabeça acima do parapeito e pedir o cancelamento do VAR antes da próxima temporada.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Os clubes da Premier League votarão a moção quando se reunirem para sua assembleia geral anual em Harrogate, em 6 de junho. É improvável que a resolução do Wolves obtenha os 14 votos necessários para ser aprovada – embora não seja surpresa se o Nottingham Forest for um dos os clubes a apoiá-lo dadas as suas recentes explosões – mas pelo menos proporcionará a oportunidade de refletir e reiniciar.

É improvável que os clubes que participam regularmente nas competições europeias rompam com o jogo mais amplo. Apesar de todas as reclamações de Mikel Arteta no início desta temporada, o técnico do Arsenal falou de seu desejo de trabalhar com a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). A ESPN está ciente de pelo menos dois outros clubes fora dos Seis Grandes que não votarão a favor.

Os clubes investiram enormes somas para introduzir o VAR de impedimento semiautomático (SAOT) na próxima temporada – só foi aprovado no mês passado – e isso também teria que ser descartado. Eles também investiram vastos recursos no centro VAR em Stockley Park. O dinheiro por si só não deveria ser a razão da permanência do VAR, mas este investimento claramente não foi feito por uma temporada – especialmente SAOT, que envolve um contrato com um novo parceiro tecnológico. Os clubes não podem descartar o VAR e ainda implementar o SAOT.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Ao longo das cinco temporadas de VAR, quando todas as decisões a favor e contra são contabilizadas, os Wolves têm uma pontuação líquida de -17 (15 decisões a favor, 32 contra). A segunda pior pontuação pertence ao Arsenal, que tem um distante menos-7. Dos 13 clubes que jogaram na primeira divisão durante esse período, apenas dois outros têm uma pontuação VAR negativa: Tottenham (menos-3) e West Ham (menos-5).

Isso não é para denegrir a postura dos Wolves, mas explica por que eles, de todos os clubes, seriam os únicos a fazer essa mudança.

Nesta temporada, os Wolves tiveram três erros de VAR registrados contra eles pelo Independent Key Match Incidents Panel, mas isso mostra apenas parte do quadro de sua frustração. Houve um catálogo de outras decisões das quais eles discordaram, notadamente um pênalti de handebol concedido em campo a Luton Town e um empate tardio anulado pelo VAR por impedimento contra o West Ham United; ambos estavam corretos.

Foi o gol contra o West Ham que levou o técnico Gary O’Neil a confrontar o árbitro Tony Harrington posteriormente, resultando em uma acusação da Associação de Futebol e na suspensão de um jogo na linha lateral. Nos dias que se seguiram, o presidente do Wolves, Jeff Shi, emitiu um comunicado que dava uma indicação do que estava por vir.

Torcedores do Wolves protestam contra o VAR. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

“Quando um gol é marcado e nenhuma pessoa dentro do estádio questiona a validade desse gol, incluindo jogadores, treinadores, torcedores e até mesmo os próprios árbitros, é hora de questionar se alguém que anulou remotamente esse gol é realmente o que o futebol quer ou precisa”, disse Shi. “Esperamos sinceramente que a Premier League e a PGMOL reconheçam a importância de abordar estas preocupações para manter a integridade da competição e demonstrar porque é que a Premier League é considerada a melhor do mundo.”

As palavras de Shi soarão verdadeiras para muitos fãs. A recusa da FIFA e do International Football Association Board em permitir o desenvolvimento natural do VAR causou estagnação e frustração, e exacerbou todos os problemas que enfrenta nos seus esforços para ser aceite no futebol. A Premier League, entretanto, está tão determinada a proteger o seu próprio produto que introduziu um sistema VAR que causou mais danos do que benefícios.

PONTUAÇÃO LÍQUIDA DE DECISÕES VAR DE CINCO ANOS Clube Pontuação Brighton +6 Vila Aston +4 Liverpool +4 Éverton +3 Cidade do homem +3 Homens Unidos +3 Newcastle +3 Chelsea +2 Palácio de Cristal +2 Tottenham -3 Westham -5 Arsenal -7 Lobos -17

Poucos argumentarão contra os pontos levantados na declaração dos Wolves. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à experiência dos torcedores que vão aos jogos, e se os clubes pesquisassem os detentores de ingressos para a temporada, o VAR quase certamente desapareceria. As estatísticas podem mostrar que as decisões estão agora 96% corretas, acima dos 82%, mas os fãs acreditam que algumas das decisões dentro desses 14% estão incorretas.

A forma como a experiência dos adeptos não se desenvolveu nos sete anos desde a entrada em vigor do VAR tem sido uma notável demonstração de teimosia por parte dos que estão no topo. A proposta do Wolves surge quando, finalmente, estão em andamento mudanças que podem melhorar isso. Mesmo assim, a permissão dos árbitros para anunciar as decisões do VAR às multidões apenas arranha a superfície.

A Premier League, que é veementemente contra a proposta dos Wolves, tem as suas próprias questões. Teve tanto medo de prejudicar a natureza física e acelerada do jogo que criou um sistema VAR que não é nem uma coisa nem outra.

O PGMOL recebeu a maior parte das críticas sobre isso (e a responsabilidade acaba com os padrões de arbitragem). Mas é a Premier League quem decide como quer que o jogo seja disputado: desde a votação sobre o uso do VAR, no SAOT, e como quer que os jogos sejam arbitrados. O PGMOL é, na verdade, o prestador do serviço; a Premier League define os parâmetros.

A Premier League está desesperada para garantir que o VAR não se envolva muito, com tanto medo de que o seu modelo vencedor seja prejudicado. A abordagem sem intervenção dá a impressão de que decisões controversas nem sequer são consideradas. É um convite à injustiça que os lobos sentem. As estatísticas podem mostrar que os erros do VAR caíram 23,68% ano após ano, mas isso é irrelevante se os torcedores e os clubes acreditarem que a situação está indo na outra direção.

Os Wolves reclamaram do “exagero do propósito original do VAR de corrigir erros claros e óbvios”, mas pelo menos na Premier League, tem havido um esforço para trazer o VAR de volta a esse espírito. Está apenas sendo feito da maneira errada.

Dos 29 erros de VAR registados nesta temporada, 24 são intervenções falhadas. Os árbitros são prejudicados por uma instrução de enviar árbitros ao monitor apenas se ele corresponder à barra alta, um ponto de intervenção que não pode ser medido e é em si subjetivo. Dá uma sensação de inação, que os VARs evitem deliberadamente enviar árbitros para o monitor. E quando isso acontecer, você pode ter quase certeza de que a decisão será alterada.

O pênalti foi negado aos Wolves no Man United quando o árbitro não foi enviado ao monitor. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Para que a percepção do VAR melhore, a Premier League precisa de abraçar a forma como foi concebida para funcionar. Os árbitros precisam de ter maior controlo e tomar mais decisões nas decisões mais controversas – e isso significa que precisamos de ver mais árbitros a serem enviados para o ecrã e, por vezes, a manterem a sua visão inicial. Os torcedores do Liverpool aceitariam melhor a decisão de não marcar pênalti pelo desafio de Jérémy Doku sobre Alexis Mac Allister se o árbitro Michael Oliver tivesse confirmado sua chamada em campo no monitor?

A diretoria da Premier League pode não gostar de ouvir isso, mas é uma das principais razões pelas quais a confiança, como disse o Wolves, diminuiu. Não estamos falando de uma enorme quantidade de paralisações extras, apenas que a maioria desses 24 erros podem ser evitados com uma abordagem mais relaxada, e pode haver mais aceitação por parte dos torcedores e dos clubes se algumas decisões controversas forem carimbadas pelo juiz.

Na verdade, as piores decisões contra o Wolves nesta temporada ocorreram porque o VAR não se envolveu (lembre-se, a decisão de anular aquele gol contra o West Ham foi a decisão correta).

No primeiro fim de semana da temporada, o Wolves deveria ter cobrado um pênalti no Manchester United, mas o VAR apoiou os árbitros em campo. Newcastle United e Sheffield United receberam pênaltis em campo que deveriam ter sido cancelados. Estes são problemas de implementação, e não do próprio VAR.

Isso não quer dizer que isso resolverá todos os problemas do VAR. Isso é impossível com este sistema. A visão limitada da FIFA sobre o protocolo que começou a elaborar há 10 anos sufocou qualquer desenvolvimento e significa que permanecemos numa névoa de “claro e óbvio” onde todos os golos poderiam ser anulados.

Mas talvez se a Premier League começasse a operar o VAR mais próximo de outras ligas, em vez de tentar reinventar a intenção do monitor, as coisas pudessem realmente começar a melhorar.

Pelo menos os Lobos podem ter iniciado a conversa.