Pegou em armas para defender a Ucrânia e dois anos depois volta a reinar: o infinito Vasyl Lomachenko

TAs cicatrizes que todos carregam no corpo definem as histórias que carregam consigo. Aqueles de Vasyl Lomachenko (Belgorod-Dniester, Ucrânia, 1988) são profundos.

Alguns deles são sobre sucesso, depois de ser um dos melhores lutadores, em termos de técnica e golpes, de todos os tempos. E outros são algo mais, por valores e convicções que mudam vidas.

Em pouco mais de dois anos, Carreira de Lomachenko passou por todos os tipos de episódios. Alguns trágicos, a guerra. Outros de sucesso, quando derrubou George Kambosos em Perth pela coroa do IBF no competitivo meio-pesado. Uma estrada sem fim.

Lomachenko tem suas raízes em Belgorod-Dniester, uma cidade no Oblast de Odessa. Isto é fundamental porque a terceira maior cidade da Ucrânia é uma zona de conflito no meio da guerra iniciada pelo Kremlin. A força naval ucraniana está baseada lá e é um importante ponto de exportação. A Rússia intensifica os seus bombardeamentos ali.

LAPRESSE

Quando tudo explodiu e Lomachenko já era uma estrela mundial do boxe depois de uma grande carreira amadora, e de um salto para os ‘profissionais’ que vinham com os cinturões, decidiu mudar de vida. Ele morou no Brooklyn e viajou imediatamente para seu país de origem.

Ele mudou seu foco. Ele se concentrou na defesa e na religião ucranianas, e sua carreira, já lendária e com um currículo incomparável, deu outro rumo. “Mudou a minha vida, mas não como atleta”, contou.

Lomachenko e sua carreira no boxe

Demorou 10 meses para voltar a lutar e depois derrotando Jamaine Ortiz, ele encontrou Devin Haney pelo título unificado dos leves. Ele perdeu para o então invicto Devin Haney e a decisão foi controversa.

Foi o fim dele como boxeador? Poderia ser de certa forma. É de conhecimento geral que o ucraniano não é peso leve, ele ganha quilos demais para lutar contra adversários melhores em vez de raspar no peso pena. Mas ele está em busca de glória.

O boxe sabe disso e as organizações deram-lhe ainda mais opções devido ao seu estatuto. Dois anos após sua partida e retorno da frente de guerra, ele recebeu um prêmio esportivo.

LAPRESSE

Lutou na Austrália, como visitante, contra os valentes Kambosos. Ele deu um recital, acertando 175 socos, sendo 105 deles poderosos e acertando apenas 40. Ele nocauteou no 11º round e levantou o cinturão do IBF.

Algumas cicatrizes sararam. Enquanto a Rússia continua a atacar a sua cidade, Lomachenko defende a Ucrânia no boxe. O mesmo lutador que tem o maior recorde não profissional da história, com 396 vitórias e uma derrota. Com duas medalhas de ouro olímpicas. O mesmo lutador que foi campeão peso pena pela WBO, campeão superpluma pela WBA, campeão unificado dos leves…. Loma venceu. O lutador infinito.