Prefeitura de Penedo realiza Festival das Águas no bairro Santo Antônio

Fortalecer os vínculos dos penedenses com sua história e cultura é uma das missões da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), pasta responsável por diversos programas, entre eles o Festival das Águas.

Realizado anualmente no bairro Santo Antônio, o primeiro da cidade banhada pelo rio São Francisco, o evento reuniu no final da tarde de terça-feira, 30, moradores da localidade, servidores da Prefeitura de Penedo e representantes de setores do tradicional Barro Vermelho.

Mulheres assistidas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da comunidade prestigiaram a atividade da SEMASDH e também foram incluídas, com apresentação cultural relacionada ao dia a dia do Barro Vermelho, a exemplo das canções das lavadeiras de roupas na orla ribeirinha.

Estudantes da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório também mostraram seu talento, encenando de forma brilhante uma produção ensaiada na escola sobre a presença indígena, a catequização do gentio e a religiosidade iniciada com o processo de colonização do Brasil, encerrando o ato com uma interpretação da música Terra, Planeta Água.

O Festival das Águas trouxe ainda a batucada Milionários do Samba, um dos símbolos vivos da diversidade cultural do bairro Santo Antônio, e outras heranças da cultura afro, preservadas pelo grupo de capoeira Mandingueiro de Penedo.

O evento contou ainda com relatos de moradores e distribuição de pipoca para a criançada.

