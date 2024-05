Regionais de softball da NCAA: travessas, melhores jogadores, caminhos WCWS

O campo do torneio de softball universitário com 64 equipes foi revelado no domingo, e o Texas é o cabeça-de-chave número 1. Atrás dos Longhorns estão o número 2 de Oklahoma, o número 3 do Tennessee e o número 4 da Flórida.

Os Sooners estão em busca de fazer história como o único time da NCAA a ganhar quatro títulos consecutivos da Women’s College World Series. Alguém pode impedi-los de repetir quatro vezes?

Pedimos aos nossos analistas de softball que detalhassem a primeira parada no caminho para Oklahoma City. De equipes adormecidas a previsões ousadas, eles respondem às maiores questões antes das regionais.

Qual time não-semeado tem a melhor chance de chegar ao WCWS? Qual host tem o caminho mais difícil? Vamos descobrir.

Qual anfitrião regional tem o caminho mais difícil para OKC?

Jenny Dalton-Hill: A FSU tem muito que fazer para voltar a OKC. Os Seminoles perderam o campeonato ACC e têm lutado no círculo nesta temporada. Eles adoram buscar bases extras e lideraram o ACC em duplas novamente nesta temporada. Auburn e UCF podem reunir desempenhos completos de arremesso para vencer, mas acho que esta regional será sobre quem consegue superar seu próprio arremesso. O círculo de cada time em Tallahassee é capaz de segurar o time com rebatidas mínimas, mas tropeçou na temporada regular. Minha maior dúvida é qual time pode aparecer com uma frente completa e unida, com arremessos sólidos, defesa livre de erros e balançando os bastões com eficácia de 1 a 9? Se os Seminoles saírem da regional, eles enfrentarão Oklahoma no supers, e quem quer ver os Sooners antes do OKC?

Amanda Scarborough: LSU. Os Tigers têm uma regional desafiadora com um forte time Pac-12 em Cal e um time do sul de Illinois que tem um dos melhores arremessadores calouros do país, Maddia Groff. Se vencerem em casa e saírem da regional, provavelmente terão que enfrentar o melhor arremessador do país, NiJaree Canady, de Stanford, na estrada, na Califórnia. Enfrentar Canady e tentar vencê-la em dois de três em uma super regional é uma tarefa difícil para qualquer adversário.

Michelle Smith: O estado de Oklahoma será desafiado no Stillwater Regional, com Kentucky e Michigan sendo equipes fortes do Power 5. O Kentucky é um time que teve um bom desempenho em alguns momentos nesta temporada e, se jogar um softball bom e fundamental, poderá estar em busca do WCWS. Michigan venceu o torneio Big Ten e pode causar danos. Se as sementes se mantiverem, isso criará um confronto com o Arkansas no Stillwater Super Regional. O Arkansas é um time muito bom, que consegue rebater pelo poder, tem velocidade e bons braços no círculo… este será um super regional muito desafiador.

Madison Shipman: Louisiana tem um caminho muito difícil para o WCWS. Ole Miss jogou algumas de suas melhores bolas da temporada, vencendo suas duas últimas séries da SEC. Aliyah Binford, de Baylor, pode ser forte contra qualquer ataque. E os Ragin’ Cajuns teriam um confronto potencial contra a Flórida no Super Regional, e não sei se existe um time com um ataque mais acirrado que os Gators.

Qual time não-semeado tem a melhor chance de chegar ao WCWS?

Depois de uma visita ao campeonato Pac-12, Utah pretende chegar ao OKC como um time não-semeado. @Utah_Softball/X

Dalton-Hill: Utah jogou bem e terminou a temporada vencendo dois jogos contra o Washington para encerrar a temporada regular. Chegou ao jogo do campeonato Pac-12 depois de vencer o Oregon (um time para o qual perdeu duas vezes na temporada regular) e o Stanford (um time que o venceu em jogos de conferência) e perdeu um jogo disputado para o UCLA por 2-1. Este é um time que não busca muita força ou bases extras, mas sua velocidade pode causar estragos na defesa. Os Utes não têm medo de jogar jogos disputados e, embora tenham perdido para a Carolina do Sul (que enfrentarão no Durham Regional), essa derrota foi no início do ano e agora eles estão jogando como um time diferente. Utah poderia potencialmente viajar para o Missouri para a super-regional contra um time para o qual perdeu em seu segundo jogo da temporada. Para os Utes, seus oponentes a caminho do OKC são muito familiares.

Scarborough: Tecnologia Virgínia. Os Hokies acertaram 113 home runs e estão jogando em um pequeno campo da UCLA, onde a bola voa. Se conseguirem chegar ao arremesso da UCLA e colocar algumas corridas no tabuleiro, poderão tentar superar o forte ataque dos Bruins. A UCLA tem uma pequena equipe de arremessadores, então se (e é um grande se) conseguir chegar a Kaitlyn Terry e Taylor Tinsley, ela estará em uma boa posição. Então, se as sementes se mantiverem, enfrentará um time da Geórgia que também desistiu de algumas corridas. Virginia Tech tem a chance de superar todos no caminho para OKC se conseguir acertar como é capaz e colocar corridas no tabuleiro. No papel, os Hokies têm alguns confrontos de arremesso favoráveis ​​para enfrentar seu ataque ousado.

Smith: Washington é um time que joga em uma conferência Pac-12 muito forte e tem muita experiência jogando contra times difíceis. Ruby Meylan é um arremessador muito bom e, se os tacos dos Huskies ganharem vida, Washington pode causar danos na Columbia Regional. Se vencer as regionais, irá para o Duke, desde que os Blue Devils passem pela regional, e tenham a oportunidade de enfrentar outro time forte.

Marinheiro: Acredito piamente que se você tiver um arremesso dominante, poderá ir longe na pós-temporada. Estou animado para assistir Jessica Mullins e os Texas State Bobcats para ver até onde eles podem ir. Ela já venceu o Texas A&M nesta temporada e arremessou em dois jogos disputados contra o Texas. Mullins parece ter um braço biônico com mais de 229 entradas lançadas na temporada.

Qual potencial confronto super-regional seria o mais cativante?

Dalton-Hill: A revanche de FSU e Oklahoma se ambos os cabeças-de-chave vencerem. Essas equipes se conhecem, mas o arremesso de ambas as equipes é dinamicamente diferente da temporada passada. Oklahoma sentirá a pressão da turfa e lutará? A FSU conseguirá manter os morcegos dos Sooners quietos? Qualquer coisa menos do que OKC para Oklahoma devastará esse grupo.

Scarborough: Vindo de um Aggie, Texas vs. Texas A&M, se as sementes se mantiverem. Nada supera a rivalidade estadual com ex-inimigos das 12 Grandes e agora futuros inimigos da SEC! Curiosamente, ambas as equipes têm treinadores que vieram do Pac-12 para o centro do Texas, muitos jogadores do Texas que se conhecem e em qualquer esporte essa rivalidade é sempre acirrada. Há muita história entre essas duas equipes, e elas até se enfrentaram duas vezes no ano passado na Regional de Austin, incluindo a final regional quando o Texas avançou.

Smith: Se as sementes se mantiverem, penso que a Geórgia na UCLA poderia ser uma super-regional muito interessante. Os Bulldogs têm vários jogadores que conseguem arremessar a bola para fora do campo, assim como os Bruins com a superestrela Maya Brady. Ambas as equipes têm sido vulneráveis ​​​​ao passe longo no círculo, então pode ser uma super regional muito explosiva do ponto de vista da rebatida.

Marinheiro: LSU e Stanford seriam um confronto superregional muito intrigante. Os Tigers são um time cheio de jogadores veteranos. Eles têm uma tonelada de morcegos canhotos que não acertam muito. Eles têm uma taxa de oscilações/erras de apenas 10,2%, que é a melhor entre todas as escolas Power 5. Por outro lado, NiJaree Canady de Stanford ocupa o segundo lugar no país em eliminações nesta temporada, com 251. Seria um bom confronto entre morcegos que fazem contato e arremessos que recebem uma tonelada de golpes e erros.

Quem é o maior jogador imperdível no campo do torneio?

O apanhador do Texas, Reese Atwood, acertou 22 home runs nesta temporada e pretende causar mais danos ao entrar nas regionais. David Buono/Icon Sportswire

Dalton-Hill: Estou assistindo Tiare Jennings, de Oklahoma, como faço há quatro anos. Sim, é por razões egoístas. Se Oklahoma avançar para OKC, haverá jogos suficientes para ela superar meus RBIs. Ela tem sido lenta no final desta temporada, mas você nunca pode excluí-la. Ela é tão boa e joga como shortstop nesta temporada, depois de três anos na segunda base. Continue balançando, garoto.

Scarborough: Reese Atwood, do Texas. A maneira como ela consegue organizar jogos e acumular RBIs tem sido algo para se observar nesta primavera! Ela está entrando no torneio com 86 RBIs e 22 home runs, e quando ela entra em uma seqüência de rebatidas, suas rebatidas são obrigatórias. Atrás da base, ela é uma grande líder para uma equipe de pitching única. Com muitos looks diferentes, ela lida com cada jogo com facilidade.

Smith: NiJaree Canady de Stanford. Já disse o suficiente.

Marinheiro: Karli Spaid, do Miami Ohio, é o jogador a ser observado nesta pós-temporada. Ela já tem 36 home runs (o que a coloca a um home run de empatar com o recorde de 37 de Laura Espinosa, do Arizona) e eleva o total de home runs de sua carreira para 103, onde ela está em segundo lugar, atrás de Jocelyn Alo, de Oklahoma, no lista de líderes de home run de carreira.

Qual é a sua previsão ousada para o torneio?

O softball da Flórida é algo para ficar de olho enquanto se tenta disputar um campeonato nacional. @GatorsSB/X

Dalton-Hill: A Flórida está muito quente agora, mas vamos seguir um caminho diferente. . . Duke avança para o WCWS pela primeira vez na história do programa. Acho que seu caminho regional e super-regional pode levá-los até lá, com Jala Wright, Cassidy Curd e Lilly Walker no círculo. Os Blue Devils terão uma jornada difícil para vencer tudo em OKC porque é avassalador jogar pela primeira vez naquele estádio e chamar toda a atenção, mas este é um grupo que está clicando agora.

Scarborough: Não sei se isso é ousado AGORA com base em como jogou nas últimas semanas, mas no início da temporada, saindo da temporada do ano passado e de todos os calouros importantes em sua escalação: a Flórida chega ao WCWS. Esta equipa é jovem em muitas áreas diferentes, o que é sempre um ponto de interrogação, mas os Gators podem superar qualquer equipa do país e apoiar a sua jovem equipa. Se precisarem de vencer um jogo por 8-7 ou 13-12, o seu ataque pode intensificar-se para marcar o que for necessário e estas últimas duas a três semanas da temporada provaram isso.

Smith: Concordo com Amanda… Os Gators estão em busca do Natty. Eles estão mastigando!

Marinheiro: Estou na mesma página que Michele e Amanda. Será este o ano em que outra equipe da SEC conquistará o título nacional? As chances parecem altas com a forma como a Flórida tem balançado o bastão e a forma como o Tennessee lançou esta temporada com Karlyn Pickens e Payton Gottshall.