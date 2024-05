Regras de luta entre Mike Tyson e Jake Paul geram críticas

Hpromotor de toda a Fama Frank Warren e os fãs criticaram as regras de luta estabelecidas para o tão aguardado confronto entre Mike Tyson e Jake Paulprevisto para 20 de julho no Dallas Cowboys estádio. Apesar de Tyson ter 58 anos e Paul ser uma estrela da mídia social em vez de um boxeador experiente, o Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas confirmou que a luta será sancionada como uma luta profissional.

Esta decisão causou espanto, especialmente considerando a significativa diferença de idade de 31 anos entre os dois lutadores. O confronto dos pesos pesados ​​está programado para oito rounds, cada um com duração de dois minutos, com ambos Tyson e Paulo calçando luvas de 14 onças. Os lutadores abrirão mão do capacete, um desvio das precauções de segurança típicas do boxe profissional.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Por se tratar de uma competição profissional, são permitidos nocautes e o resultado será refletido no histórico do boxe profissional dos lutadores. No entanto, Warren, entre outros, expressou descontentamento com a decisão de elevar a luta de exibição de Paul com Tyson a um nível profissional.

“Sou um grande fã de Jake Paul como promotor e de sua parceira de negócios, Nakisa. [Bidarian]”, disse ele ao talkSPORT.

“Eles são operadores muito inteligentes e obviamente vêem que esta luta irá gerar interesse público e dinheiro.

“Mas vamos acertar, Mike Tyson tem 58 anos e não deveria estar lutando. Texas licenciaram o homem de 58 anos para lutar.

“O que alguém precisa dizer sobre isso? Qualquer pessoa com um pouco de inteligência sabe que é ridículo.

“Vamos acertar, você pode estar em uma rodovia preso em um engarrafamento e chegar ao fim. Tudo o que acontece são pessoas que pararam para ver um acidente e é isso que é.

“O que acontecerá em uma rodada é que você terá o clássico Mike Tyson, ele lançará bombas em uma rodada e então será um cara de 58 anos no ringue com um cara mais jovem.”

Reação dos fãs

O anúncio das regras de luta gerou debate entre os fãs de boxe, com muitos expressando preocupação com as implicações de sancionar um confronto tão pouco convencional como um combate profissional.

“Ninguém ganha”, escreveu um fã. “É uma situação PERDER-PERDER-PERDER para todos, Mike Tyson, Jake Paul e fãs de luta ao redor do mundo.”

Outro acrescentou: “É vergonhoso que a comissão deixe alguém lutar com 30 anos de diferença de idade”.