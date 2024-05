NYPD recupera Universidade de Columbia, dezenas de manifestantes presos

Centenas de policiais da polícia de Nova York com equipamento de choque marcharam até o campus principal da escola da Ivy League em Manhattan para remover os agitadores que apenas um dia antes haviam invadido o Hamilton Hall, assumindo o controle do prédio.

Confira este vídeo dramático… um bando de policiais usando capacetes subiu uma escada até uma janela do segundo andar e rastejou para dentro do prédio com algemas de zíper.