A jogada de Connor McDavid dá aos Oilers “muita confiança”

EDMONTON – Connor McDavid achou que a final da Stanley Cup seria mais mágica.

“Você passa a vida trabalhando para chegar a uma posição como esta. Você chega aqui e espera que haja essa sensação mágica, mas para ser honesto, tudo tem sido bastante normal”, disse ele na quinta-feira, antes do jogo 6.

O desempenho de McDavid nos playoffs tem sido tudo menos normal, mesmo para os padrões do três vezes MVP da NHL. No jogo 5 da final da Stanley Cup, McDavid:

• Estabeleceu um recorde de maior número de assistências em uma única pós-temporada da NHL (34).

• Obteve o quarto maior total de pontos na pós-temporada (42) de qualquer jogador na história da NHL, e ficou atrás do recorde de todos os tempos de Wayne Gretzky por cinco pontos.

• Torne-se o primeiro jogador na história da NHL a conseguir jogos consecutivos de quatro pontos na final da Stanley Cup, nos Jogos 4 e 5.

• Marcou 11 pontos na final, dois atrás do recorde de Gretzky de 13 pontos em 1988.

E isso é apenas uma pequena amostra de suas conquistas estatísticas.

McDavid recuperou os Edmonton Oilers do abismo, enquanto eles tentam se tornar o segundo time na história da NHL, depois do Toronto Maple Leafs de 1942, a vencer a Stanley Cup depois de começar uma série perdendo por 3-0.

O técnico Kris Knoblauch disse que foi o domínio de McDavid que ajudou a dar ao seu time a confiança para se recuperar contra o Florida Panthers.

“Às vezes você está no vestiário e olha para seus líderes e não tem certeza se eles estão prontos para jogar. Eles estão nervosos ou com dificuldades, e isso coloca muitas dúvidas em seu time, ” ele disse. “Mas quando você olha para Connor McDavid montando jogos consecutivos de quatro pontos, isso dá muita confiança ao seu time. , vamos ficar bem. Eu apenas dou confiança em todo o vestiário.”

O goleiro Stuart Skinner disse que a autoconfiança se estende além do gelo.

“Ele tem muita confiança em nós. Para mim, pessoalmente, ele me dá muita confiança se eu deixar entrar 5 [goals] ou eu recebo um shutout, ele está sempre ao meu lado. Ele sempre me apoia e me diz que acredita em mim”, disse Skinner, antes de sorrir. “Além disso, ele sempre me deixa vencer no avião quando jogamos.”

McDavid é agora o favorito para ganhar o Troféu Conn Smythe de MVP dos playoffs, embora seu time não seja o favorito para vencer a final da Copa Stanley. Mas para o capitão dos Oilers, a missão não é quebrar recordes ou criar momentos icônicos.

“Não acho que você esteja pensando nisso. Essas coisas simplesmente acontecem. São um subproduto da preparação, de todo o trabalho que fizemos ao longo da temporada regular, de todo o trabalho que fizemos durante este correr”, disse ele. “Esses momentos são produto de caras que estão prontos para o grande momento. Não há grupo mais preparado para o momento do que este aqui.”

O jogo 6 da final da Stanley Cup será sexta-feira à noite em Edmonton.