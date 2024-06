Oilers dominam para forçar o jogo 7 da final da Stanley Cup

EDMONTON, Alberta – Leon Draisaitl causou seu primeiro grande impacto na final da Stanley Cup, e a série está voltando para o sul da Flórida.

Draisaitl preparou o gol madrugador de Warren Foegele, Adam Henrique e Zach Hyman marcaram no segundo período e os Edmonton Oilers forçaram o jogo 7 ao derrotar o Florida Panthers por 5 a 1 no jogo 6 na noite de sexta-feira.

Eles são o primeiro time a empatar a final depois de perder por 3 a 0 na série desde o Detroit Red Wings em 1945. Os Oilers têm a chance na noite de segunda-feira em Sunrise de se juntar ao Toronto Maple Leafs de 1942 como os únicos times da NHL a vir todos o caminho de volta desse déficit para erguer a Copa Stanley.

A oportunidade de fazer história no hóquei e acabar com a seca de três décadas da Copa do Canadá só existe depois do heroísmo de Connor McDavid com quatro pontos cada nos Jogos 4 e 5 para levar os Oilers à beira da crença. Draisaitl, seu companheiro de chapa alemão de longa data, que também foi MVP da liga e considerado um dos melhores jogadores do mundo, acendeu a faísca no jogo 5 depois de ser amplamente ineficaz contra os Panteras.

Draisaitl pegou o disco no centro do gelo, patinou entre os defensores da Flórida e colocou o disco na fita do taco de Foegele para um toque que Sergei Bobrovsky quase não teve chance de parar. Isso, é claro, não impediu que a multidão lotada de mais de 18 mil pessoas gritasse zombeteiramente: “Ser-gei! Ser-gei!” começando antes dos hinos e continuamente durante toda a noite.

O goleiro que todos chamam de “Bob” dificilmente foi o culpado, com erros à sua frente também contribuindo para a corrida 2 contra 1 que terminou com Henrique derrotando Bobrovsky em uma corrida 2 contra 1 após um passe perfeito de Mattias Janmark. Os Panteras diante de seu goleiro pareciam rígidos e tímidos, ao contrário do rolo compressor que chegou à final pelo segundo ano consecutivo e venceu os três primeiros jogos para chegar à beira do primeiro título da história da franquia.

A Flórida teve apenas seis chutes na rede no meio do jogo e terminou com 21. Continuando a tendência de estar presente quando os Oilers mais precisam dele, o goleiro dos Oilers, Stuart Skinner, fez defesas oportunas para frustrar os Panteras, permitindo apenas um gol para Aleksander Barkov menos mais de 90 segundos no terceiro período.

A primeira vez que Barkov passou o disco por ele, 10 segundos depois de Henrique marcar, o gol saiu do tabuleiro quando o técnico do Edmonton, Kris Knoblauch, contestou com sucesso o impedimento. Uma longa análise descobriu que Sam Reinhart entrou na zona ofensiva talvez alguns centímetros ou menos antes do disco, cujo anúncio foi seguido por um rugido dos fãs.

Isso não foi o mais barulhento que Rogers Place recebeu, e havia muitos candidatos para essa distinção. O decibelímetro mostrado nas telas de vídeo atingiu 113,8 quando os Oilers pisaram no gelo ao som de “Enter Sandman”, do Metallica.

Pode ter se aproximado desse nível de ruído quando Ryan McLeod e Darnell Nurse marcaram gols vazios nos minutos finais, desencadeando gritos de “Queremos a Copa!” e uma celebração selvagem na festa de observação do lado de fora.

Esse foi o auge de uma cidade que foi inundada por um mar azul e laranja no centro da cidade horas antes do lançamento do disco. Sexta-feira poderia muito bem ter sido feriado em Edmonton, o lar de quase um milhão de pessoas agora plenamente capazes de se permitir sonhar com os Oilers adicionando outra bandeira branca do campeonato às vigas – e fazê-lo da maneira mais improvável possível.