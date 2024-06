Uruguai 5-0 Bolívia (27 de junho de 2024) Análise do jogo

O Uruguai derrotou a Bolívia, seleção pouco conhecida do torneio, por 5 a 0 no encontro do Grupo C em Nova Jersey na quinta-feira, praticamente garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa América.

Facundo Pellistri marcou o gol de abertura aos oito minutos e Darwin Nunez dobrou a vantagem do Uruguai logo após a marca de 20 minutos, com um chute de canhota que venceu o goleiro boliviano Guillermo Vizcarra.

Maximiliano Araujo marcou de curta distância para encerrar a disputa aos 77 minutos, antes de Federico Valverde fazer 4 a 0 quatro minutos depois.

O suplente Rodrigo Bentancur completou a goleada ao marcar de cabeça o quinto gol, aos 89 minutos, no primeiro toque.

O Uruguai avançará como vencedor do grupo se não for derrotado pelos Estados Unidos na última partida do grupo, na segunda-feira. Mesmo uma derrota naquela partida provavelmente os classificaria, graças ao seu saldo de gols superior.