A luta pelo cuidado dos transgêneros na Suprema Corte cria um ‘ajuste de contas’ conservador sobre os direitos dos pais

Os grupos conservadores têm procurado durante anos reduzir a influência do governo sobre as escolhas dos pais em matéria de educação dos filhos, especialmente quando se trata de decisões sobre a escola e a educação. assistência médica.

Mas a próxima e O caso potencialmente explosivo de tratamento de transgêneros está dividindo os conservadores, com muitos desses mesmos grupos apoiando a proibição no Tennessee de bloqueadores da puberdade e tratamentos hormonais, que os críticos dizem que injeta o Estado nas decisões médicas da família e anula os direitos dos pais.

Como resultado, alguns conservadores notáveis ​​estão a apoiar o desafio dessa lei por parte da administração Biden.

“Desde quando um conservador diz: ‘O estado sabe o que é melhor para meu filho’”, disse a ex-deputada da Virgínia Barbara Comstock, uma republicana anti-Trump que se opõe à lei do Tennessee. “Se você decidir que um estado pode fazer isso, isso colocará todas as decisões dos pais em risco de serem anuladas pelo governo.”

A Suprema Corte ouvirá os argumentos no dia 4 de dezembro no mais importante caso de direitos dos transgêneros que os juízes já abordaram, revisando uma lei do Tennessee promulgada no ano passado que proíbe cuidados de afirmação de gênero para menores e impõe penalidades civis aos médicos que violam as proibições. As cirurgias de afirmação de género não estão em causa porque um tribunal de primeira instância rejeitou esses procedimentos.

Embora o tribunal superior se tenha recusado a considerar a questão dos direitos parentais quando tomou conhecimento do caso no início deste ano, o debate está, no entanto, a desenrolar-se em sessões informativas e poderá surgir durante as alegações orais do tribunal.

O apelo da administração Biden chegou à pauta do tribunal em um momento em que os direitos dos transgêneros se tornaram uma questão turbulenta de guerra cultural para os republicanos, com o presidente eleito Donald Trump denunciando a “loucura transgênero” e a deputada da Carolina do Sul Nancy Mace tentando proibir mulheres transgêneros de usando banheiros femininos no Capitólio dos EUA e em outros edifícios federais.

O Tennessee e muitos conservadores que apoiam a posição do estado argumentam que os direitos dos pais não são um fator importante no caso. Afinal, dizem eles, os estados têm uma longa história de regulamentação de medicamentos para pessoas de todas as idades.

“Mesmo os adultos não têm o direito substantivo do devido processo para exigir acesso a um medicamento específico”, disse o estado ao Supremo Tribunal.

Essa falta de direito a certas drogas, afirma o estado, “condena” o apelo da administração Biden.

Grupos conservadores alinharam-se nos tribunais federais para apresentar argumentos quase idênticos sobre os direitos dos pais noutros casos. Num recurso que está pendente no Supremo Tribunal há meses, um grupo de pais do Wisconsin afirma que o seu distrito escolar está violando os direitos dos pais ao ocultar planos de apoio a transgêneros – permitindo que os alunos mudem seus pronomes e uso do banheiro sem informar os pais. Enquanto isso, grupos antiaborto argumentam há anos que os pais devem ter uma palavra a dizer na decisão de um menor de interromper a gravidez.

Vinte e seis estados liderados pelo Partido Republicano – incluindo o Tennessee – promulgaram proibições de pelo menos alguma forma de cuidados de afirmação de género. Mas alguns republicanos estão a contrariar o seu partido ao concentrarem-se na questão de saber se os pais têm o direito, baseado na 14.ª Emenda, de dirigir os cuidados médicos dos seus filhos.

“É uma espécie de acerto de contas para o Partido Republicano”, disse Alex Lundry, que trabalhou na campanha presidencial de Mitt Romney em 2012 e que assinou um documento no caso do Tennessee, juntamente com dezenas de atuais e ex-funcionários eleitos e assessores do Partido Republicano, que se opõem à Lei Estadual. “Há certamente muitas pessoas na direita a pedir mais direitos parentais, especialmente no domínio da educação.”

Também assinaram o documento os legisladores estaduais republicanos em Iowa, Kentucky e Missouri; ex-porta-voz do Comitê Nacional Republicano; e ex-chefe de gabinete do falecido senador John McCain.

Brian Burgess, advogado de apelação do escritório Goodwin Procter que ajudou a redigir o documento, disse que embora o atendimento a transgêneros tenha se tornado “ideologicamente carregado”, há uma visão tradicional conservadora de que as decisões médicas são um “julgamento para as famílias”.

Num outro documento de apoio à administração Biden, um grupo de professores de direito centra-se na prática histórica de famílias dirigirem cuidados médicos aos seus filhos, citando a então controversa decisão que alguns tomaram de inocular os seus filhos contra a varíola na América colonial do século XVIII.

Esse documento, que pretende apelar ao foco dos juízes conservadores na história, é assinado por Steven Calabresi, um professor conservador de direito na Northwestern University.

O professor de Direito de Yale, William Eskridge, coautor do documento, descreveu o caso do Tennessee como um momento de “calar ou calar a boca” para a ênfase do tribunal na história.

“Se você quer ser um tribunal com foco histórico”, disse Eskridge, “olhe para a história”.

Embora tenha sido necessário o recurso da administração Biden sobre a lei do Tennessee, a Suprema Corte não concedeu uma decisão separada apelo dos jovens transgêneros e das famílias afetadas pela proibição. Esse processo separado questionava especificamente se a lei estadual viola o “direito fundamental dos pais” de tomar decisões sobre os cuidados médicos dos seus filhos.

Não está claro por que o tribunal concedeu o recurso da administração Biden, mas não o caso semelhante das famílias, mas um efeito dessa decisão é que os direitos dos pais não estarão diretamente em questão quando os juízes tomarem posse na quarta-feira.

Ao permitir que a proibição do Tennessee entrasse em vigor no ano passado, um dividido 6º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA descartou os argumentos dos direitos dos pais. Os pais geralmente “sabem o que é melhor para seus filhos”. Mas, acrescentou, “tornar-se pai não cria o direito de rejeitar leis promulgadas democraticamente”.

Melissa Moschella, professora de prática de filosofia na Universidade de Notre Dame, disse que os direitos dos pais não são absolutos. Mesmo os adultos, observou ela, não têm o direito de tomar os medicamentos que escolherem, porque esses tratamentos são regulamentados pelo governo.

“Não se trata realmente de o Estado interferir na decisão dos pais”, disse Moschella durante um evento recente organizado pela conservadora Sociedade Federalista. “É sobre o Estado tentar proteger os pais e especialmente os seus filhos de um estabelecimento médico que o Estado, creio, com razão, julgou corrupto.”

Aqueles que se opõem às proibições salientam que muitos dos mesmos tratamentos estão disponíveis para menores cisgénero no Tennessee – por outras razões que não a disforia de género.

“Os pais me olharam nos olhos e me disseram que, se não fosse por esse tratamento, seus filhos estariam mortos”, disse o governador de Ohio, Mike DeWine, um republicano, no ano passado, explicando seu veto a uma proibição semelhante. “Essas são decisões angustiantes que devem ser tomadas pelos pais.”

Dias depois, a legislatura de Ohio, controlada pelos republicanos, votou pela anulação do veto.