Alerta de gatilho do British Film Board para ‘Wicked’ causa indignação online

Um alerta sobre “Wicked” deixou as pessoas furiosas como um tornado… com muitos condenando o alerta sobre a discriminação contra pessoas de pele verde.

Aqui está o acordo… o Classificação do Conselho Britânico de Filmes analisa filmes com um conjunto de critérios – dizer aos pais se há nudez, violência, lesões – e discriminação, entre outras categorias.

Como você pode imaginar… pessoas on-line não estou feliz com isso – com muitos usando a hashtag “GoWokeGoBroke” – e protestando contra a análise por alertar as pessoas sobre a discriminação contra uma cor de pele que não existe e animais falantes.