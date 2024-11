Amazon Black Friday Deals é uma colaboração Beats de Kim Kardashian

Beats Studio Pro x Kim Kardashian

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Kim Kardashian colaborou com a Beats em fones de ouvido e alto-falantes sem fio… e agora eles estão disponíveis por um preço incrível!

Como parte do evento Black Friday da Amazon… que vai até 2 de dezembro – alguns dos produtos de luxo que ela curou com a icônica marca de eletrônicos de Dre estão disponíveis a preços promocionais. Além dos produtos Beats, o varejista online também oferece ótimas ofertas em itens semelhantes da Sonos, Bose e JBL.

Então, nas palavras do primeiro… e único… single de Kim, “Turn it up!”

Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Faça um ótimo negócio Fones de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído Beats Studio Pro x Kim Kardashian – Terra.

Com três cores selecionadas por Kim para a marca, os fones de ouvido apresentam áudio espacial personalizado, bateria com até 40 horas de duração e compatibilidade com telefones iOS e Android.

“Eu tenho o Apple AirPods Max e eles simplesmente não competem com os fones de ouvido Beats!” lê uma crítica de 5 estrelas. “As batidas sempre soam tão nítidas e claras, enquanto o Apple AirPods Max simplesmente não atinge o alvo! São incríveis! Eu tenho a sombra terra e eles são lindos e elegantes!”

Beats Pill x Kim Kardashian – alto-falante Bluetooth sem fio

Dando uma festa em vez de ouvir música sozinho? Então o Beats Pill x Kim Kardashian – alto-falante Bluetooth sem fio é o que você está procurando.

O alto-falante vem em duas cores diferentes – cinza escuro dar cinza claro – e é o dispositivo portátil perfeito para fornecer “som potente e que preenche o ambiente. Ele também tem bateria de até 24 horas, pode ser facilmente emparelhado com produtos Apple e Android e pode até ser usado para carregar seu telefone ou outro dispositivos com um cabo USB-C.

“Há muito ‘boom’ saindo deste minúsculo alto-falante”, elogiou um comprador. “A bateria dura um pouco e tem uma ótima relação custo-benefício em comparação com outros alto-falantes no mercado. Gosto do tamanho e da seleção de cores que eles têm agora.”

Fones de ouvido sem fio Beats Studio Pro

Eles podem não ter o nome de Kim Kardashian, mas o Fones de ouvido sem fio Beats Studio Pro em arenito são uma alternativa elegante.

Os fones de ouvido vêm com dois modos de audição – Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) totalmente adaptável e modo Transparência – bem como emparelhamento com um toque, áudio espacial e 40 horas de duração total da bateria.

“Se você conseguir uma promoção e estiver pensando em comprar um par de fones de ouvido de qualidade, compre-os”, sugeriu um comprador da Amazon – enquanto dizia que este par “É incrível e funciona tão bem. O cancelamento de ruído funciona muito bem. A funcionalidade é fácil e simples. Ótimo conforto, ótimos fones de ouvido.”

Fones de ouvido sem fio Sonos Ace

No entanto, a Beats não é a única marca de fones de ouvido premium que oferece desconto na Black Friday, já que o Fones de ouvido sem fio Sonos Ace também estão no slim.

Esses fones de ouvido se conectam via Bluetooth ou USB-C e têm dois modos – Cancelamento Ativo de Ruído e Aware – para desfrutar durante sua “experiência de som de alta fidelidade”. Eles também apresentam “almofadas auriculares de espuma viscoelástica”, com até 30 horas de duração da bateria e vêm em preto e branco.

“Fácil de configurar, ótimo som, muito confortável para os ouvidos. O cancelamento de ruído é um recurso interessante que funciona bem. O aplicativo é fácil de instalar e usar”, escreveu um cliente satisfeito.

Fones de ouvido sem fio Bose QuietComfort Ultra

Também em oferta para a Black Friday estão Fones de ouvido sem fio Bose QuietComfort Ultra.

Eles vêm em cinco cores diferentes – incluindo preto, branco, arenito, diamante e azul lunar – e apresentam áudio espacial, bem como “a tecnologia CustomTune oferece som personalizado, moldado para você”. A bateria dura cerca de 24 horas, enquanto também possuem almofadas de ouvido macias, controle de toque e funcionalidade com o aplicativo Bose.

“Não consigo superar o quanto adoro esses fones de ouvido. O conforto, a qualidade do som e a estética literalmente COMERAM”, dizia uma crítica de 5 estrelas. “Esses fones de ouvido são tão sofisticados e muito melhores do que O imaginava. A qualidade do som é tão nítida, as ligações e a música soam CRISPY, o cancelamento de ruído é excelente e você fica tão fofo com eles!!”

Fones de ouvido sem fio JBL Tour One M2

JBL também marcou o deles Fones de ouvido sem fio Tour One M2 para a Black Friday.

Disponível em três cores, o produto da JBL utiliza o que chama de tecnologia True Adaptive Noise Canceling, que “usa automaticamente 4 microfones com detecção de ruído para se ajustar ao ambiente em tempo real”. Eles também possuem controle de voz e Smart Talk “para bate-papos contínuos”.

“Qualidade de som perfeita e fácil de carregar. Perfeito para ouvir durante o voo!” exclamou um comentário, enquanto outro acrescentou: “Se encaixa perfeitamente, parece ótimo, fácil de configurar”.

Fones de ouvido sem fio JBL Live Beam 3

Não é fã de fones de ouvido? Experimentar Fones de ouvido sem fio Live Beam 3 da JBL em vez de!

Disponíveis em quatro cores, esses fones de ouvido também vêm com um estojo de carregamento com tela sensível ao toque, dando ao proprietário controle total do seu som em qualquer dispositivo – incluindo smartphones, TVs e tablets. Eles também possuem quatro microfones com detecção de ruído que se adaptam automaticamente ao ambiente e são à prova d’água e à prova de poeira.

“Só tenho o JBL Live Beam 3 há alguns dias, mas já adorei! O som é incrível e o case está em um nível totalmente diferente de tudo que já vi no mercado. Por menos de US$ 200, este é uma ótima compra!” delirou um comprador.