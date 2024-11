Apertura 2024: O que Cruz Azul e Toluca precisam para avançar na Liguilla?

Os dois primeiros colocados da fase regular do torneio foram surpreendidos pelos convidados via Play In e precisam de gols para avançar às semifinais

Cruz Azul sim Toluca Voltaram para casa com respectivas derrotas contra Tijuana (3-0) ano América (2-0) na primeira rodada das quartas de final correspondente ao Abertura 2024por isso terão que remar contra a corrente para aspirar à passagem às semifinais ou dizer adeus a um semestre em que foram grandes favoritos ao longo da fase regular.

No caso de Cruz Azulprimeiro colocado na classificação, cometeu erros na defesa no primeiro tempo contra Tijuana o que levou a um deslizamento de terra e sua situação piorou em campo devido à expulsão de Jorge Sanches por uma batida contra Raul Zuñiga. Além disso, uma estrutura mais conservadora lhe permitiu deter o vendaval fronteiriço, esperando para virar a eletrônica a seu favor neste sábado, no campo do Estádio Ciudad de los Deportes.

Graças à posição de honra na mesa geral, Cruz Azul exige três gols para avançar para a fase e não receber nenhum, ou, empate por qualquer número de pontos no placar geral, já que o primeiro critério de desempate favorece o melhor classificado para 17 datas. Tijuana avançado para Liga pelo longo caminho de Jogueentão caia antes América mas venceu Atlas para dar o oitavo passo.

Tolucasegundo colocado na classificação, também foi surpreendido por uma América esgotado em comparação com nomes de estrelas do onze inicial, mas em ascensão coletiva e caiu por 0 a 2 no Estádio Ciudad de los Deportes. Intrigado durante os 90 minutos, o time escarlate gerou poucas oportunidades de ataque e alimentou o rival com erros em linhas de passe quase rotineiras no primeiro e segundo terço do campo.

A situação para Toluca é semelhante ao de Cruz Azul enfrentando o duelo de volta. Os Red Devils precisam de dois gols e não deixar a bola nas redes para eliminar o Américaou, qualquer empate na pontuação geral, pois leva vantagem graças a uma melhor posição na tabela geral do Abertura 2024 em relação à equipa azulcrema, que avançou via Jogue como o sétimo passo.

Jogos de quinta-feira

Nesta quinta-feira, Atlético de São Luís irá hospedar Tigres sim Listrado farei o mesmo antes Pumas no âmbito da primeira mão das quartas de final correspondente ao Abertura 2024. Graças a uma melhor posição na tabela geral, as duas equipes felinas aproveitam o empate geral como arma para avançar, já que avançaram para a rodada final como terceiro (Tigres) e quarto classificado (Pumas).