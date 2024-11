Ariana Madix emociona-se no desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s após o corte de ‘VPR’

Se Ariana Madix está chateado por ter sido excluído das “Regras de Vanderpump” … com certeza não apareceu quando ela matou na manhã de quinta-feira durante o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s de 2024.

Ariana entreteve a enorme multidão com o clássico “Lovefool” dos Cardigans… em frente ao icônico Macy’s Herald Square, na cidade de Nova York.

A performance espetacular da estrela da Broadway e do reality show aconteceu logo após Bravo anunciar que seria eliminando todo o elenco de ‘VPR ‘ para a 12ª temporada… e substituindo-os por um “novo grupo de SUR-vers unidos”.

Ariana se juntou ao show na 2ª temporada… e disse via IG… “Regras de Vanderpump, você será para sempre aquela garota 💖. Fiquei acordado até as 4 da manhã procurando todas as fotos e palavras certas, mas não havia nenhuma postagem ou legenda que pudesse resumir tudo.”