As ofertas da Black Friday da Amazon são as coisas favoritas de Alix Earle

Alix Earle está compartilhando todos os seus produtos favoritos sozinha Vitrine da Amazon … bem a tempo para os negócios matadores da Black Friday da empresa!

A vitrine do influenciador está repleto de produtos para você, seus amigos e familiares este ano… seja para as férias ou apenas para diversão… incluindo opções de árvores, UGGs, copos, produtos para cabelo, maquiagem e muito mais!

Secador de cabelo Dyson

O cobiçado Secador de cabelo Dyson está com mais de 20% de desconto durante esta promoção antecipada da Black Friday!

O secador de cabelo tem quatro configurações de calor – uma para secagem e modelagem rápida, secagem regular, resfriamento e difusão e, em seguida, um frio constante para fixar o cabelo após a modelagem. Além disso, ele também possui três configurações de velocidade e acessórios magnéticos.

“Eu absolutamente amo meu secador de cabelo Dyson! Ele transformou completamente minha rotina de cabelo. Não apenas seca meu cabelo na metade do tempo, mas também deixa meu cabelo mais macio e brilhante”, escreveu um revisor cinco estrelas.

“O brilho e a textura que você obtém com este secador são diferentes de qualquer outro”, acrescentou outro.

Máscara Superberry Glow Dream da Juventude para o Povo

Obtenha a pele úmida que você sempre sonhou Máscara Youth To The People Superberry Glow Dream.

Experimente o máximo de brilho hidratante com a máscara facial Allure Best of Beauty Hydrate + Glow Overnight. Trabalhando para hidratar profundamente, iluminar e dar volume à sua pele, tudo numa noite de sono.

Formulada com ácido hialurônico para hidratação vital, sua pele ficará mais macia do que nunca com esta máscara, que teve um preço reduzido de 20% bem a tempo para a Black Friday!

Um revisor cinco estrelas chamou essa máscara de perfeita para pele seca, escrevendo: “Na verdade, comecei a usá-la como meu hidratante diário. Moro em uma área muito seca e uso esta manhã e à noite. Funciona bem sob minha maquiagem. É definitivamente caro, especialmente pelo quanto eu uso, mas vale a pena.”

Pijamas da Victoria’s Secret

Faça seu sono de beleza Conjunto curto de pijama de cetim Victoria’s Secret.

Este conjunto brilhante apresenta uma camisa de botão de manga curta e shorts combinando. Terminado com um bolso no peito, gola entalhada e debrum decorativo, este conjunto inclui uma parte superior e inferior combinando.

Com um ajuste fácil, esses pijamas são descontraídos e drapeados, o que os torna um best-seller e um item obrigatório para o seu guarda-roupa. A VS também prestou atenção aos pequenos detalhes deste conjunto, com cada par de PJS completo com um logotipo bordado e shorts com costura interna de 3 “que apresenta um cordão na cintura.

“Muito confortável e fiel ao ajuste”, escreveu um cliente satisfeito.

Luzes externas permanentes Govee

Prepare-se para enfeitar os corredores com Luzes externas permanentes de Govee – que são bons para acompanhar o ano todo!

Duráveis ​​para uso externo, essas luzes são feitas com material anti-UV, tornando-as à prova d’água e duradouras, com as luzes capazes de serem usadas por até 50.000 horas e funcionarem em temperaturas tão baixas quanto -4°F e tão altas quanto 140 °F.

Além de ser simples de instalar, os clientes podem usar o aplicativo Govee Home para controlar as cores de cada luz externa de forma independente e definir um temporizador para iluminar sua decoração externa. As luzes também podem ser emparelhadas com Alexa e Google Assistant para controle de voz inteligente.

“Os cenários são inacreditáveis, únicos. Há algo para cada estação e ocasião!” escreveu um revisor cinco estrelas. “A configuração foi fácil e resistirá ao vento muito melhor do que as luzes externas tradicionais!”

Despertador de escotilha

Faça do sono a parte mais simples da sua rotina de autocuidado com o Despertador de escotilha.

Com o alarme do nascer do sol da Hatch, você pode dizer adeus aos alarmes estridentes e ativar seu ritmo circadiano natural para acordar com facilidade. Além de cobrir ruídos de fundo com ruído branco, rosa e marrom, o despertador Hatch também apresenta sons inspirados na natureza e apoiados pela ciência para ajudar você a dormir.

O despertador também pode ser regulado, mantendo o quarto escuro e a mente tranquila. Um único botão inicia sua rotina noturna ou desliga seu alarme matinal, tornando-o o relógio perfeito para mãos sonolentas.

Os clientes também podem personalizar sua rotina com um aplicativo complementar gratuito, disponível para iOS e Android.

“Essa coisa é a melhor”, disse um cliente satisfeito. “Agora estou acordando revigorado, recarregado e com uma programação consistente. Vale muito a pena!”

Óculos Art Déco

Adicione um toque único às suas bebidas natalinas com estes Óculos Art Déco.

Descubra a elegância destes copos de coquetel vintage em tons pastéis com design canelado ondulado. Cada copo cupê deste conjunto de seis é uma obra de arte, perfeita para realçar a decoração da sua casa com vidros coloridos que combinam o artesanato tradicional com uma estética divertida e moderna.

Perfeitos como copos de margarita, copos de martini ou copos de coquetel em geral, esses copos servem a vários propósitos. O seu design versátil torna-os ideais para saborear os seus cocktails favoritos, garantindo que cada bebida seja apreciada com estilo.

Um crítico cinco estrelas chamou esses óculos de “lindos”, escrevendo: “Adoro esses óculos! Coloridos, delicados e de muito boa qualidade.”

Cartão de Conversa gGame

Traga um pouco de risada e leveza para as reuniões familiares com este Jogo de cartas de conversação.

Descubra novos insights e fortaleça laços com este jogo de cartas que incentiva uma compreensão mais profunda e a narração de histórias entre casais, amigos e colegas de trabalho. Com 200 cartas para iniciar conversas, este jogo é perfeito para qualquer ocasião.

Este jogo ajuda a criar um espaço seguro para discutir pensamentos e sentimentos sobre relacionamentos, dinâmica familiar, valores pessoais e crenças. Ele incentiva o compartilhamento, a escuta, a tomada de riscos, o riso e a descoberta, então sente-se, pegue um cartão e prepare-se para experimentar a autodescoberta e a conexão.

“O melhor jogo de todos os tempos para criar reflexões profundas e também uma interação divertida!”, escreveu um cliente satisfeito.

Árvore de Natal falsa

Esse Árvore de Natal falsa é aquele presente que continua sendo oferecido.

Agulhas de PVC de alta qualidade recriam a folhagem densa do icônico pinheiro para produzir uma peça central simples, mas elegante para a temporada de férias. Além de linda, essa árvore é simples de montar e pode ser montada em apenas três passos fáceis: basta desdobrar o suporte de metal e empilhar cada seção da maior para a menor, depois afofar e aproveitar!

“Esta árvore de Natal foi fácil de montar, parece ótima. Provavelmente é um pouco menos fofa do que o esperado, mas funciona bem para seus propósitos e, uma vez decorada, ficará muito mais festiva :)”, escreveu um cliente satisfeito.

Conjunto dae Hair Merry Little Minis

Ofereça um cabelo bonito com o Conjunto dae Hair Merry Little Minis.

O conjunto de minis inclui creme modelador 3-1 dae’s, shampoo exclusivo, condicionador exclusivo, névoa modeladora Dry Heat & Hold, spray Hibiscus Wave e tratamento Stargloss Shine.

O Creme Modelador 3 em 1 Cactus Fruit é uma fórmula limpa e multitarefa que suaviza o cabelo penteado, prepara cachos brilhantes e define cachos naturais, enquanto o shampoo exclusivo dae limpa suavemente e refresca todos os tipos de cabelo com uma espuma rica. Infundida com vegetais derivados do deserto para fortalecer e proteger, esta fórmula rica em nutrientes proporciona ao couro cabeludo uma desintoxicação do deserto, removendo a acumulação sem retirar a oleosidade natural, deixando o cabelo macio e brilhante.

Ao combiná-lo com o condicionador exclusivo da Dae, você pode reparar e fortalecer os cabelos danificados, ao mesmo tempo que melhora o brilho e a elasticidade e restaura a suavidade.

O spray de calor seco, que também está incluído neste conjunto de minis, oferece proteção térmica e controla o frizz para cabelos brilhantes e macios, enquanto o spray ondulado cria textura instantânea para ondas suaves.

SOL DE JANEIRO Creme Bum Bum Brasileiro

A pele firme e flexível está ao seu alcance Creme Bum Bum Brasileiro da SOL DE JANEIRO.

A mistura de beleza brasileira de manteiga de cupuaçu, óleo de açaí e óleo de coco junto com guaraná suaviza e fortalece significativamente a textura da pele. O guaraná rico em cafeína ajuda a suavizar e firmar visivelmente a pele, enquanto a manteiga de cupuaçu proporciona hidratação profunda.

Massageie em movimentos circulares para criar calor e melhor absorção. Para o seu bumbum, pernas, barriga, braços e corpo.

“Uso isso há mais de um ano. Adoro o cheiro e a sensação suave desta loção. Embora nada elimine a celulite, ela ajuda a firmar e hidratar a pele para melhorar a aparência da pele”, escreveu um revisor cinco estrelas. “Eu amo isso e continuarei usando.”