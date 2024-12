Assistente da Universidade do Arizona dá cabeçada em jogador com capacete e sangra na cabeça

Um assistente defensivo da Universidade do Arizona vai acordar com uma dor de cabeça terrível no domingo… porque ele deu uma cabeçada em um jogador que usava capacete de excitação – e cortou sua testa.

Chuck Cecil – um assistente defensivo sênior dos Wildcats – estava animando um de seus rapazes antes do jogo … agarrando o cornerback Owen Goss‘ capacete e batendo a cabeça com força na do jogador.

Goss estava usando capacete… mas Cecil não – e, depois de bater três vezes com a cabeça no jogador, ele estava claramente sangrando.





Arizona Sr. O assistente defensivo Chuck Cecil deu uma cabeçada em um jogador com capacete e começou a sangrar na testa 😱 pic.twitter.com/lYLqXy3VUC – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 de novembro de 2024

Parece que ele não teve tempo de se lavar… porque foi cortado para mais tarde e no jogo, e Cecil obviamente ainda estava sangrando por baixo da aba do boné.

Infelizmente, parece que a tentativa de Cecil de inspirar os jogadores não funcionou… porque a Arizona State University está esmagando a U of A agora – com uma alta de 42-7 no quarto trimestre no momento da publicação.

Os Wildcats estavam com 4-7 chegando hoje… então, eles não vão para um jogo de bowl de qualquer maneira – então isso é realmente uma lesão somada ao derrame.