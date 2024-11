Bo Nickal chama Shara Bullet de ‘luta fácil’, mas não espera isso a seguir, revela lista potencial de oponentes

Bo Nickal tem algumas ideias sobre seu próximo adversário no UFC, mas não espera enfrentar outra perspectiva tão elogiada como Shara “Bullet” Magomedov.

Vindo de vitória sobre Paul Craig no UFC 309, Nickal já olha para o futuro com esperança de enfrentar em breve alguma competição ranqueada enquanto continua evoluindo e progredindo em sua carreira. Embora existam muitos nomes disponíveis entre os 15 primeiros, o lutador tricampeão da NCAA sabe que o UFC não vai alimentá-lo com um atacante puro como Magomedov ainda porque estaria matando um de seus lutadores mais badalados com ambos. eles ostentando recordes de invencibilidade semelhantes no octógono.

“Eles não combinariam”, disse Nickal sobre a luta ao falar com o Libra por libra podcast. “Seria uma luta fácil, mas para mim não há problema nessa luta. Mas vamos falar sobre isso de forma realista.”

Quando se trata de adversários que o UFC pode considerar, Nickal acredita que chegou ao ponto em que a classificação é um próximo passo natural, mas ele não está almejando a lua quando pensa nos adversários.

Embora tenha evitado criticar alguém em particular, Nickal deu algumas sugestões baseadas nos lutadores que atualmente ocupam posições na parte inferior do ranking dos médios.

“Qualquer cara entre os 15 primeiros, de [No. 15 to 10]é uma luta difícil”, disse Nickal. “Não tem ninguém no UFC que não seja bom, né? Você pode pegar qualquer um desses caras, até mesmo aqueles que estou nocauteando e destruindo, colocá-los em uma promoção regional e eles são estrelas. Eles são o melhor cara de toda a organização. É algo para mim, estou totalmente animado para lutar contra todos os melhores caras. Qualquer pessoa na faixa de 10 a 15 anos apresenta testes interessantes, ameaças interessantes.

“Não sei exatamente o top 15, mas estou pensando que caras como [Michel] Pereira, Anthony Hernandez está lá, Shara Bullet, [Roman] Kopylov, [Roman] Dolidze, [Paulo] Costa. Até um cara que conheço salta para cima e para baixo de 170 para [185 pounds] mas Kevin Holland tem muitas vitórias por nocaute. Então, caras assim, todos representam ameaças interessantes. São todos caras com quem eu poderia ter problemas, mas, ao mesmo tempo, acredito no meu conjunto de habilidades, acredito no que sou capaz de fazer e, à medida que continuo treinando e trabalhando mais na trocação, trabalho mais na trocação. o jiu-jitsu e misturar tudo, acho que também consigo dominar muitos desses caras e fazer com que pareça fácil.”

Por mais que Nickal queira alcançar seu objetivo final de se tornar campeão dos médios do UFC e, eventualmente, conquistar o topo do ranking peso por peso, ele também lembra rapidamente que quase não tem experiência em comparação com muitos dos oponentes que enfrentará. enfrentarei em breve.

Essa é uma das razões pelas quais Nickal ficou realmente feliz por ter passado 15 minutos no octógono com Craig no UFC 309, porque isso lhe deu tempo e experiência valiosos depois que ele basicamente destruiu seus primeiros oponentes sem qualquer resistência real.

Agora que planeja enfrentar os 15 melhores lutadores do mundo, Nickal entende que não há espaço para erros.

“Luto MMA profissionalmente há pouco mais de dois anos”, disse Nickal. “Comecei no final do verão de 2022 e agora sou destaque no [Madison Square Garden] no final de 2024. Então, onde estarei no final de 2026? Acho que a trajetória é muito alta e tudo que tenho que fazer é continuar nesse mesmo caminho.

“Conheço o trabalho que faço todos os dias. Não acho que alguém se esforce tanto quanto eu, não só quando estou olhando para o lado do treinamento físico e técnico, mas também do estudo do filme e apenas tentando desenvolver meu QI de luta, acho que ninguém assiste como tanto filme quanto eu. Acho que é aí que estou ganhando muito terreno com esses caras e continuarei ganhando terreno.”