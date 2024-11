Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, morto aos 44 anos

Bob Briar – o baterista do My Chemical Romance de 2004 a 2014 – morreu… TMZ descobriu.

Fontes policiais disseram ao TMZ … Bryar foi encontrado morto em sua casa no Tennessee na terça-feira, depois de ser visto vivo pela última vez em 4 de novembro.

Disseram-nos que não há suspeita de crime, porque todas as armas e equipamentos musicais de Bryar na casa foram deixados intactos.

O Controle de Animais chegou à casa depois que o corpo – que, segundo nos disseram, estava bastante decomposto – foi descoberto e levou dois cães embora. O médico legista está investigando a causa e a forma da morte de Bryar.

Bryar conheceu a equipe do My Chemical Romance enquanto eles estavam em turnê com o The Used em 2004… e substituiu oficialmente Matt Pélissier logo depois de lançarem seu álbum “Three Cheers For Sweet Revenge”.

Bryar tocou bateria no álbum “The Black Parade” de 2006 – talvez o disco mais conhecido do grupo – e escreveu canções para o álbum de 2010 do grupo “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”.

No entanto, antes de ‘Danger Days’ ser lançado, Bryar deixou o grupo… trabalhando com outras bandas nos anos seguintes antes de anunciar que estava fazendo a transição da indústria musical para o setor imobiliário.

Em 2020, ele apareceu em um memorial e escreveu sobre falecido baterista do Rush, Neil Peart … falando sobre seu amor de infância e subsequente amizade com o baterista.

Nos anos desde que deixou o grupo, Bryar tem pessoas online depois de admitir que teve pensamentos suicidas várias vezes desde que deixou o MCR.

Embora o My Chemical Romance esteja programado para sair em turnê no próximo ano, Bob não fazia parte do grupo que voltaria para tocar. Até o momento, ele é o baterista mais antigo da história da banda.

Briar tinha 44 anos.